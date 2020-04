Zubereitung:

Die Hefe zerkrümeln und in lauwarmem (37 Grad) Wasser verrühren. Mehl, Salz und Olivenöl dazu geben und zu einem festen Teig verrühren. Den Teig in eine Schüssel füllen und bei Raumtemperatur ca 1 ½ Stunde um das Doppelte aufgehen lassen. Für die Füllung den Speck in einer Pfanne kurz anbraten, dann zur Seite stellen. Die Zwiebeln zusammen mit dem Knoblauch und der Zucchini in einem Esslöffel Olivenöl andünsten, dies für sieben Minuten. Die Masse in einen Blender oder Mixer umfüllen, die Basilikumblätter sowie Salz und Pfeffer dazugeben und pürieren. Nun die Speckwürfel, die restlichen drei Esslöffel Olivenöl und den geriebenen Parmesan dazugeben und wiederum gut vermischen. Die Füllung ist fertig und kann bis zur weiteren Verwendung zur Seite gestellt werden. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Arbeitsfläche bemehlen. Den aufgegangenen Teig in drei gleichgroße Portionen aufteilen und mit dem Nudelholz zu einem Durchmesser von

30 cm ausrollen. Den ausgerollten Teig auf das Backblech legen und die Hälfte der Füllung darauf verstreichen. Nun das zweite Stück Teig ausrollen, auf die Füllung legen und wieder mit der restlichen Füllung bestreichen. Mit dem restlichen ausgerollten Teig bedecken und an den Rändern etwas andrücken. Jetzt ein Wasserglas, mit der Öffnung nach unten, mittig auf den Teig stellen. Wenn Sie eine schöne gleichmäßige Blume haben wollen, dann messen sie sich die Mitte mit dem Lineal aus. Den Teig rund um das Glas mit einem scharfen Messer 16 Mal in gleichmäßige Stücke einschneiden. Damit die Teile gleichmäßig werden, schneiden Sie sie zuerst in vier, dann in acht und dann in 16 Stücke. Das Glas entfernen. Mit beiden Händen jeweils zwei Teigstreifen nach außen drehen. Dieselben zwei Teigstücke nochmals drehen. Die Enden unten zusammendrücken und unter dem Teig verstecken, so dass eine Blume entsteht. Die restlichen 50 g Zucchini in dünne Scheiben schneiden und in der Mitte ziegelartig zu einem Kreis anlegen.

Nun das Meisterwerk noch mit einem aufgeschlagenen Ei bestreichen, damit die Blume nachher schön glänzt. Die Blume in den vorgeheizten Backofen schieben, und bei 200 Grad (Heißluft) in 30 Minuten schön knusprig backen. Das Zucchini Pesto Blumenbrot etwas abkühlen lassen und warm genießen.