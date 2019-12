Von einer zunehmenden Gewalt gegen Schiedsrichter ist in jüngster Zeit häufig die Rede. Haben die Übergriffen gegen die Unparteiischen wirklich zugenommen? Und wie gehen diese damit um?

Pokalfieber! Von wegen! Es war eher ein Fight Club, der sich da vergangene Woche in der pfälzischen Provinz zwischen dem TuS Rüssingen und Alemannia Waldalgesheim entwickelt hat. Beim Stand von 1:0 und nach der zweiten roten Karte für die Hausherren ging der Assistent des Schiedsrichters zu Boden. Ein Rüssinger Spieler hatte ihn niedergeschlagen. Das Verbandspokalspiel wurde abgebrochen. Raue Sitten zwischen Rhein und Mosel. Nicht nur dort: In Hessen war Ende Oktober ein Referee bewusstlos geschlagen und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Der Verband belegte den Übeltäter mit einer dreijährigen Sperre sowie einer Geldstrafe. Sein Klub wurde für sechs Monate aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen. Die Gewalt gegen die Unparteiischen habe zugenommen, ist in mehreren Presseberichten der jüngsten Zeit zu lesen. Von einer „gewissen Verrohung“ sprach ein junger Schiedsrichter im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. In Köln streikten die Unparteiischen in den Kreisligen, in Berlin fielen Spiele aus, weil die Schiedsrichter in den Ausstand gegangen waren.

Doch nicht nur im deutschen Fußball gab es wiederholt Angriffe auf Schiedsrichter. In Frankreich landete im Département Marne ein Spieler deshalb vor Gericht. Wie in Deutschland beklagt auch der französische Fußball die zunehmende Gewalt. Wie im Nachbarland sind auch hier vor allem die unteren Amateurligen betroffen. Mehr als zehntausend Vorfälle registriert das „Observatoire des comportements“ des französischen Fußballverbands pro Jahr. Vier von zehn Aggressionen richten sich dabei gegen die Schiedsrichter. Einer wurde zum Beispiel von einem Spieler gewürgt, nachdem er ihm die gelbe Karte gezeigt hatte. „Bedarf es härterer Strafen?“, fragte der Radiosender France-Info. „Oder müssen die Vereine stärker zur Rechenschaft gezogen werden?“

Nach den Angriffen sind jedenfalls Konzepte gegen die Gewalt gefragt, meint die deutsche Psychologin und Sportwissenschaftlerin Angelika Ribler, die mehrere Fußballklubs und ein entsprechendes Projekt betreut. Sie kann zwar keine Zunahme der Gewalt feststellen, die Konflikte seien allerdings komplexer geworden, weil „so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen gemeinsam Fußball spielen beziehungsweise Sport treiben“.

„Die Spieler wollen über alles diskutieren, und wenn die Emotionen hochkochen, lassen sie sich vielleicht zu Unsportlichkeiten hinreißen.“ Charles Schaack, Präsident des „Comité des Arbitres Fédéraux“ (CAF)

Dabei wird nicht selten die Aggression mit dem angeblich „südländischen Temperament“ mancher Spieler mit Migrationshintergrund in Zusammenhang gebracht. Ein Stereotyp, das der Freiburger Bundesligatrainer Christian Streich, der von dem Frankfurter Mannschaftskapitän, dem Argentinier David Abraham, kurz zuvor umgerannt worden war, gegenüber einem Fernsehreporter entschärfte. Auf dessen Frage, ob es wohl am argentinischen Heißblut Abrahams liege, dass dieser impulsiver sei, antwortete Streich: „Egal ob argentinisches Blut oder deutsches.“ Streich ging jedenfalls nicht weiter auf die rassistisch konnotierte Bemerkung des Journalisten ein und nahm die Entschuldigung des Eintracht-Spielers an.

„Miteinander ins Gespräch kommen“, verlangt Angelika Ribler, „statt übereinander – und nicht nur Strafen aussprechen“. Auf dem Platz oder in der Sporthalle konzentriere sich alles – die ganze Welt und mit ihr auch die Vorurteile und Diskriminierungen. Ob auf den Zuschauerrängen unbelehrbare rassistische Hooligans diskriminierende Laute gegen dunkelhäutige Spieler von sich geben oder bei Attacken von Fußballern gegenüber Gegnern oder Schiedsrichtern – Letztere müssen durchaus auf mögliche Konfliktsituationen vorbereitet sein.

So auch die Luxemburger Unparteiischen. „Allerdings nicht genügend“, weiß Charles Schaack, Präsident des „Comité des Arbitres Fédéraux“ (CAF). Der Fußball hierzulande blieb von Aggressionen gegenüber Schiedsrichtern nicht verschont, wie zum Beispiel im Oktober bei dem Spiel Lasauvage gegen Aspelt. „Es gab zwar schon immer Tätlichkeiten am Schiedsrichter“, weiß Schaack. „Ich denke aber nicht, dass bei uns die Brutalität, also die physische Gewalt, gegenüber ihm zugenommen hat. Eher der psychische Druck, dem er ausgesetzt ist. All das, was er sich anhören muss. Das Anpöbeln, die Beleidigungen – die Hemmschwelle ist gesunken. Dabei spielen die sozialen Medien eine negative Rolle, wenn Schiedsrichter über Facebook beleidigt werden oder Spielszenen gepostet werden, über die andere ihre Kommentare abgeben. In diese Richtung muss etwas geschehen.“

Allgemein sei die Akzeptanz des Spielleiters, der Respekt vor ihm, nicht mehr so, wie er etwa vor zwanzig Jahren gewesen sei, stellt Schaack fest. Momentan werde alles hinterfragt. „Die Spieler wollen über alles diskutieren, und wenn die Emotionen hochkochen, lassen sie sich vielleicht zu Unsportlichkeiten hinreißen. Das kann vom Bedrängen des Schiedsrichters über Rudelbildungen bis hin zum Anfassen oder gar Stoßen gehen.“ Allerdings sei es nicht zu brutalen Tätlichkeiten wie vor rund zehn Jahren gekommen, als ein Schiedsrichter in der dritten Liga krankenhausreif geschlagen wurde. Schaack wurde nach eigenen Worten vor ein paar Jahren angegriffen. Doch dass der Referee unter Polizeischutz aus dem Stadion geführt werden müsse, komme in Luxemburg eher selten vor.

Richtige Problemspiele, die vor allem zwischen den einzelnen Fanlagern eskalieren können und wie sie aus dem Ausland bekannt sind, gebe es hierzulande nicht, stellt Laurent Kopriwa fest, seit 2001 Referee und seit 2012 FIFA-Schiedsrichter. Wie CAF-Präsident Schaack hat auch er körperliche Aggressionen vor allem in den unteren Ligen beobachtet. Erst am vergangenen Wochenende wurde in der dritten Division ein Spiel abgebrochen: In der Partei zwischen Moutfort-Medingen und Dalheim wurde der Schiedsrichter von einem Spieler der Gästemannschaft gestoßen, nachdem er ihm die Rote Karte gezeigt hatte. Warum aber ist die Gewalt gerade in den schwächeren Klassen größer, also ausgerechnet dort, wo weniger auf dem Spiel steht? „Schließlich gibt es in der Champions League kaum roten Karten. Es hat eher mit der mangelnden sportlichen Einstellung zun tun“, mutmaßt Schaack, der mehr als 1.500 Spiele leitete.