Zugunglück – Präfaktische Berichterstattung

Am Dienstagmorgen kollidiert ein luxemburgischer Personenzug der CFL mit einem entgegenkommenden französischen Güterzug auf der Strecke nach Zoufftgen (s.a. Bild der Woche). Nicht weit von der Stelle, an der vor zehn Jahren ein anderer Zugunfall geschehen war, mit damals sechs Toten und vielen Verletzten. Beim aktuellen Unfall stirbt der Lokführer des CFL-Zuges, der Lokführer des Güterzuges überlebt verletzt, ebenso wie eine Zugbegleiterin. Weitere Personen waren den Meldungen zufolge nicht an Bord. Kurz nach dem Unfall wird klar, dass der luxemburgische Personenzug ein Haltesignal überfahren hat. Die Spekulationen in den sozialen und sonstigen Medien lassen nicht lange auf sich warten. Zwar steht bislang nicht fest, ob das Signal absichtlich überfahren wurde oder nicht und warum ein Warnsystem im Zug nicht eingeschaltet war, doch der Schuldige ist schnell gefunden. Namen und Fotos des luxemburgischen Lokführers werden veröffentlicht. Und angeblich weisen auch die neuesten Facebookeinträge des CFL-Beamten auf eine depressive Phase hin. Parallelen zum Suizid des deutschen Germanwings-Piloten, der vor knapp zwei Jahren ein ganzes Flugzeug mitsamt 149 weiteren Insassen in den französischen Alpen gezielt abstürzen ließ, werden gezogen. Persönlichkeitsrechte gibt es wohl nicht mehr, wenn es um Klicks geht. Auch in seriösen Medien. Das ist tragisch. Postfaktisch? Von wegen. Präfaktisch scheint es doch besser zu treffen!

Foto: Jean-Claude Ernst (Editpress)