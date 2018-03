Elternurlaub – „Guter Anfang“

Die Reform des „Congé parental“ ist aus der Sicht von Familienministerin Corinne Cahen (DP) ein voller Erfolg. 70 Prozent mehr Eltern haben ihn im Laufe des vergangenen Jahres den Elternurlaub in Anspruch genommen. Nach den Angaben des Ministeriums sind es vor allem mehr Männer. Mit der Reform, die am 1. Dezember 2016 in Kraft trat, stieg nicht nur die Gesamtzahl der Personen, die Elternurlaub nahmen, sondern auch der Anteil der Männer von knapp 25 auf etwa 45 Prozent. Damit sei das Ziel erreicht worden, dass sich mehr Väter den Vaterschaftsurlaub leisten können, erklärte Cahen. Weitere Maßnahmen sollen folgen, kündigte die Ministerin an. Es handelte sich also um einen „gudden Ufank“ auf dem Weg zur Chancengleichheit.