OECD-Statistik – Teure Gesundheit

Hört sich eigentlich ganz gut an: Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) und im Vergleich zu anderen Ländern sind die staatlichen und privaten Gesundheitsausgaben von Luxemburg ziemlich gering. Sie betragen 6,3 Prozent, also lediglich gut zwei Drittel des OECD-Durchschnitts von neun Prozent. Und nur etwas mehr als die Hälfte dessen, was in unseren Nachbarländern abgerechnet wird. Von den USA ganz zu schweigen: Dort sind es dicke 17 Prozent des BIP, die für das Gesundheitssystem draufgehen. Doch diese Rechnung hat einen Haken, wie die OECD herausstellt: Ein Großteil des luxemburgischen BIPs bleibt nicht im Land, das sei in Ländern mit einem großen Finanzsektor üblich. Betrachtet man also die Pro-Kopf-Kosten für die Gesundheitsbehandlung, steht Luxemburg hinter den USA und der Schweiz an dritter Stelle.