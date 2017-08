Science Fiction – Major Toms Visionen

Es ist wohl eines der außergewöhnlichsten Gesetze in Luxemburg: das Space-Mining-Gesetz. Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP) hatte aufs Tempo gedrückt, dass es am 13. Juli vom Parlament verabschiedet werden konnte. Anfang August ist es in Kraft getreten. Schneider, von manchen schon „Major Tom“ genannt, ist vom Projekt Space Mining überzeugt (Revue Nr. 17/2017). Nachdem sich bereits US-Firmen aus der Branche im Großherzogtum angesiedelt hatten, bereiste der Vizepremier im April Seattle und das Silicon Valley sowie Japan. Schneider will einen Fonds einrichten, um Investoren für das Space Mining zu gewinnen. Ursprünglich war eine Fondsgröße von 70 bis 100 Millionen Euro angepeilt, inzwischen wollen Investoren angeblich rund eine Milliarde in das Projekt stecken. Schneider peilt multilaterale Abkommen an, um Druck auf die Vereinten Nationen auszuüben, damit der sogenannte Space Act von 1967 erneuert wird. Ziel: eine internationale Gesetzgebung über den Bergbau auf Asteroiden und Planeten.