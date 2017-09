Ein Stück China – Die BIL unter neuer Regie

Rund 90 Prozent der BIL-Aktien gingen für 1,48 Milliarden Euro vom katarischen Aktionär an die chinesische Holding „Legend“. Die übrigen zehn Prozent bleiben beim luxemburgischen Staat, könnten jedoch in Zukunft auch an die Holding verkauft werden. Letztere versicherte dem Staat, es gebe zumindest in den nächsten drei Jahren keinen Sozialplan. Dass man derartigen Versprechen durchaus trauen kann, hat die Arcelor-Mittal-Story in einer nicht allzu fernen Vergangenheit bewiesen.