Kirchenfabriken – Hin und Her

Bis vor kurzem schienen sich die Fronten im Streit über den Erhalt und die Modernisierung der Kirchenfabriken verhärtet zu haben. In einem Interview bei RTL-Radio deutete Innenminister Dan Kersch an, er würde sich Gesetzesänderungen nicht verschließen, vorausgesetzt Syfel und Bistum würden eine gemeinsame Position ausarbeiten. Außerdem warf der Minister der CSV-Opposition vor, jeglichem Konsens Steine in den Weg zu legen. Daraufhin twitterte CSV-Generalsekretär Laurent Zeimet „Wer Streit sät, wird Streit ernten.“ Trotz des Wahlkampfgehabes begrüßten die Christdemokraten die bedingte Auflockerung von Kerschs Position. Der jedoch will auf keinen Fall Mediator zwischen Bistum und Syfel spielen und zieht es vor, sich nicht einzumischen.

Foto: Isabella Finzi (Editpress)