Spendensammler – Vorsicht: Fälschungen

Immer wieder wird vor falschen Spendensammlern gewarnt. Sie klingeln an Haustüren oder sammeln in Fußgängerzonen. Wie am vergangenen Donnerstag rund um den hauptstädtischen Theaterplatz. Leider sind die falschen von den legalen Spendensammlern oft nicht zu unterscheiden. Deshalb: Wer Geld spenden will, sollte sich direkt an die Hilfsorganisationen wenden, entweder über die Internetseite oder telefonisch.