Erste Bilanz – TOP ODER FLOP?

Top: Die erste Bilanz zur Tram ist positiv. Die Verantwortlichen rechneten mit 8.400 Nutzern täglich – tatsächlich sind es 17.000. Hinzu kommen 6.000 Passagiere, die die Tram zwischen der Haltestelle Pafendall und Kierchbierg nutzen. Die guten Nachrichten beziehen sich aber nicht nur auf die rege Nutzung des neuen Transportmittels: Die Streckenarbeiten zwischen der Rout Bréck und der Stäreplaz sollen im Juni abgeschlossen werden. Vor den Sommerferien will man

die Arbeiten zwischen der Stäreplaz und der Place de Paris in Angriff nehmen. 2020 darf man auf Fahrten zwischen der Stäreplaz und dem Hauptbahnhof hoffen. Die Arbeiten werden „von Fassade zu Fassade“ durchgeführt, so Bürgermeisterin Lydie Polfer. Leitungen für Gas und Wasser werden ebenfalls erneuert. Sie selbst ist von den Fortschritten begeistert und kündigt eine Phase an, in der die Straßenbahn ihren Platz in der Innenstadt finden wird.