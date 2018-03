UNO Bericht – If you’re happy and you know it clap your hands

Wir sind glücklich. Das behauptet ein rezenter Bericht der UNO. Nicht ganz so zufrieden wie die Menschen in Israel, aber immerhin unter den Top 20. Auf Platz 17, um genau zu sein. Dass das krisengeschüttelte Israel das Großherzogtum um sechs Ränge abhängt, wirft Fragen auf, die sich gleichermaßen in Bezug auf unsere direkten Nachbarn Deutschland (15) und Belgien (16) stellen. Da hilft nur noch der Blick nach oben: Am glücklichsten lebt es sich nämlich in Finnland und Norwegen. Schlusslicht ist Burundi.