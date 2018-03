Staatsvisite – Enge Beziehungen

Die Staatsvisite in Frankreich zeigtevor allem eins: Frankreich und Luxemburg sind auch in wirtschaftlicher Hinsicht eng verbunden. Diese Verbindungen zwischen der „Grande Nation“ und dem Großherzogtum prägten die dreitägige Visite. Immerhin ist Frankreich der zweitgrößte Abnehmer von Luxemburger Produkten, und rund 900 französische Betriebe sind in Luxemburg angesiedelt. Zum Abschluss bei einem Besuch bei Airbus wurde dann bekannt, dass Luxemburg insgesamt fünf neue Hubschrauber (drei fürs Militär und zwei für die Polizei) beim französischen Hersteller geordert hat, zudem soll AIrbus in vielen anderen Bereichen unter anderem im Bereich Cybersicherheit ein bevorzugter Partner des Großherzogtums werden.