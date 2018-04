Dog-Expo – Alle Jahre wieder

Die Dog-Expo in der „The Box“ zieht jährlich eine beachtliche Zahl von Hunde-

liebhabern an. Leider sind unter den Ausstellern auch jedes Jahr solche, die

ihre Hunde als reines Objekt ansehen und sie alles andere als artgerecht behandeln. So auch in diesem Jahr, wo trotz stärkerer Kontrollen von Seiten des Veranstalters, sowohl am Samstag als auch am Sonntag Hunde für längere Zeit auf dem Parkplatz in der Sonne in Autos eingesperrt waren und von Tierschützern befreit wurden.