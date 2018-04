Finaler Rettungsschuss – Gerüchteküche

Bei dem Autofahrer, der in der vorvergangenen Woche auf seiner Flucht in Bonneweg erschossen wurde, handelte es sich um einen 51-Jährigen Niederländer, der der Polizei bereits aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte und in derDrogenszene bekannt gewesen war. Es hat mehr als eine Woche gedauert, bis Näheres über die Identität des Mannes bekannt gegeben wurde. Er war in Bonneweg in seinem Auto von einem Polizisten erschossen worden, als er nicht stoppen wollte und auf den Beamten zuraste. Die toxikologischen Untersuchungen darüber, ob der Fahrer Alkohol, Drogen oder Medikamente zu sich genommen hatte, lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Momentan brodelt es vor allem in der Gerüchteküche.