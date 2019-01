Zu Hause ist es am schönsten. Besonders für verwöhnte Miezen, die gerne auf die Tierpension verzichten, wenn Herrchen verreist. Weltweit erobern Nannys für Katzen die Metropolen. Auch in Luxemburg bieten Catsitter mittlerweile neue Betreuungsmöglichkeiten. Eine echte Notwendigkeit oder nur ein Trend, der dem Stubentiger schnurzegal ist?

„Wer ist von Adel und hat ein süßes Näschen? Wer trinkt nur Sahne aus zauberhaften Gläschen? Wer lebt dort nach fürstlichem Gesetz? Naturellement, die Aristocats.“ Das Lied aus dem bekannten Disney-Klassiker aus dem Jahre 1970 fasst eigentlich perfekt zusammen, was heute für viele Haustiere zur Normalität geworden ist: Menschliche Bedürfnisse, die Herrchen auf sein Vierbeiner projiziert hat. Eine Entwicklung der Beziehung zwischen Mensch und Tier, die von der gesellschaftlichen Veränderung beeinflusst wird und sich im Laufe der Jahrzehnte verengt hat.

Aus dem Nutztier wurde ein festes Familienmitglied, das nach menschlichen Maßstäben behandelt wird. Wie bei einer Mutter-Kind-Beziehung, kann dies schlussendlich zu einer Überforderung der Versorgung führen. Kein Wunder also, dass Herrchen Trennungsängste verspürt, wenn er doch eigentlich nur sorgenfrei, ohne die geliebte Hauskatze, verreisen will. Keine Überraschung, dass in unserer heutigen Gesellschaft neue Nachfragen entstehen. Ob diese allerdings von vornherein als unnötig oder sogar überflüssig bezeichnet werden müssen, darüber lässt sich streiten.

Fanny Schlesser ist stolze Besitzerin zweier Siamkatzen und hatte, wie viele ihrer Bekannten, regelmäßig mit demselben Problem zu kämpfen: Wohin mit den Stubentigern während der Urlaubsreise? „Ich habe mich auf die Suche nach einer Betreuung gemacht“, erinnert sie sich. „Ich habe aber nicht die passende Person gefunden und die angegebenen Preise waren auch viel zu teuer.“ So kam die junge Frau auf die Idee, eine professionelle Katzenbetreuung anzubieten. Man spricht auch von Catsitting oder von einer Nanny, die sich während ihrer Abwesenheit um die Pflege Ihrer Katze kümmert. Eine Art Ersatz-Herrchen.

„Wir geben der Katze natürlich regelmäßig frisches Futter und sorgen für ein sauberes Katzenklo“, erklärt Fanny Schlesser. „Aber unsere Zielsetzung geht noch viel weiter.“ Die Katzenbetreuerin verbringt Zeit mit dem Tier, spielt und streichelt was das Zeug hält. Ein Hausbesuch dauert mindestens eine halbe Stunde, je nach Bedarf. „Wir geben ihnen Liebe, damit sie sich nicht so einsam fühlen.“

„Katzen sind ortsgebundene Tiere. Sie in einer Tierpension unterzubringen oder mit in den Urlaub nehmen, löst bei ihnen Stress aus.“ Fanny Schlesser, Katzenbetreuerin

Dass Katzen Grundbedürfnisse haben, ist jedem klar. Doch Einsamkeit? Wir Menschen können uns einsam fühlen, das steht fest. Aber ob das bei völlig unabhängigen Felidae der Fall ist, darüber sind sich die Wissenschaftler nicht immer einig. 2015 haben Alice Potter und Daniel Simon Mills, britische Forscher der „University of Lincoln“ in Großbritannien, herausgefunden, dass Katzen keine besondere Bindung zu ihrem Besitzer haben oder zumindest gibt es keine klaren Zeichen, die das Gegenteil behaupten. Wie war das schon wieder? Ah ja… Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal. In einem Test mit zwanzig Hauskatzen, erforschten die beiden britischen Forscher, was passiert, wenn der Besitzer sich von seiner Katze trennt und sie alleine in einem Raum zurücklässt. Ihre Beobachtungen sind klar. Die Katzen haben keine besondere Reaktion und freuen sich auch nicht besonders, wenn ihr Besitzer wieder auftaucht. Fazit: Katzen brauchen niemanden, um ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Trotzdem möchten Alice Potter und Daniel Simon Mills klarstellen, dass dies nicht bedeutet, dass Stubentiger keine Bindung zu ihrem Herrchen haben.