Wer verpackungsfrei lebt, wird nicht länger von bunten Farben und andere Werbetricks verleitet. Mogelpackungen wie Impulskäufe bleiben automatisch aus. Der Blick wird auf das Produkt an sich gelenkt, was man tatsächlich braucht und wie viel davon. So wirkt man ebenfalls der Lebensmittelverschwendung entgegen. Doch wie wird man zum „Zero Wastler“?

Eine Umstellung ist immer ein langwieriger Prozess.

Schritt für Schritt, da sind sich „Ouni“-Mitbegründerin Patricia Tompers und Workshop-Leiterin Laura Faust einig. Ein radikaler Einstieg führe nur zu Frust. Erst einmal sollte man aufbrauchen, was man noch im Haus hat. Wahlloses Wegschmeißen nutzt niemandem. Eine Umstellung ist immer ein langwieriger Prozess. „In manchen Monaten produziert man kaum Müll, in anderen ist die Tonne wieder halbvoll“, gibt Patricia zu, davon dürfe man sich aber nicht unterkriegen lassen. Jede Verpackung weniger ist, ihrer Meinung nach, ein Erfolg.

Laura, ihre Kollegin aus Saarbrücken, strebt bereits seit 2012 nach einem müllfreien Dasein. Die Abfälle, die sie über Monate hinweg sammelt, passen in ein einfaches Schraubglas. „Ohne Kassenzettel wäre das Glas fast leer“, ärgert sich die 30-Jährige. Quittungen bestehen nämlich aus Thermopapier, sind mit gesundheitsschädlichem Bisphenol A (BPA) beschichtet und gehören damit in den Restmüll. „Als Kunde hat man da keine Wahl, der Beleg wird so oder so ausgedruckt. Entweder man nimmt ihn mit oder die Kassiererin wirft in gleich weg“, fügt die Minimalistin hinzu.