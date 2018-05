Das belgische Oostduinkerke ist der einzige Ort der Welt, an dem sich eine jahrhundertealte Form der Fischerei erhalten hat: das Krabbenfischen zu Pferd. Aus dem einstigen Broterwerb ist heute eine beliebte Touristenattraktion geworden.

Stürmisches Wetter ist an der belgischen Nordseeküste keine Seltenheit. Sogar in den Sommermonaten kann es vorkommen, dass das graue Meer gefährliche Wellen schlägt und die Feriengäste in warmen Pullovern und unter Heizstrahlern auf ein Einsehen des Wettergottes hoffen. „Het is me hetzelfde“, meint Jan. Soll heißen: Es ist ihm wurscht, ob es regnet und windet. Er wird sein Pferd trotzdem durchs Wasser führen und sein breites Netz über die Sandbänke ziehen. Der junge Mann ist nämlich Krabbenfischer. Nicht von Beruf, eher aus Leidenschaft und weil die jahrhundertealte Tradition auf keinen Fall sterben darf.

Bis ins Jahr 1502 lässt sich die Pferdefischerei zurückverfolgen. Doch irgendwann wurde das ungewöhnliche Handwerk, das früher auch in Frankreich und Großbritannien betrieben wurde, zu mühsam und unrentabel. Erst seit die „Paardenvissers“ im Dezember 2013 auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurden, gibt es ein Comeback. Und nun satteln die Krabbenfischer ihre Brabanter nicht nur zur eigentlichen Hochsaison zwischen September und Dezember sowie zwischen Mai und Mitte Juni, sondern auch im Sommer. Dass die Beute dann nicht besonders üppig ausfällt, spielt keine Rolle. Der kommerzielle Fang lohne schon lange nicht mehr, erklärt Jan. Die Shrimps – an guten Tagen können bis zu 50 Kilogramm aus dem Meer geholt werden – werden meist in der eigenen Familie verwertet oder an Freunde und Bekannte verteilt. Lediglich am letzten Juniwochenende, wenn die Tradition der Pferdefischerei mit den Krabbenfesten ihren jährlichen Höhepunkt erreicht, darf jeder sich davon überzeugen, dass frisch gefangene Garnelen wahre Leckerbissen sind.