„Ein wundervoller Platz“, schwärmt Birgit Knappe. Nach vier Auflagen von „ARTWiltz“, bei denen Künstlerinnen und Künstler aus Luxemburg und der Großregion in der Wiltzer Oberstadt ausstellten, erhielt das Projekt in diesem Jahr eine neue Form: die Künstlerresidenz. Vier Wochen lang wohnt die Berlinerin in einem von „Coopérations“ zur Verfügung gestellten Gästezimmer mit Küche und arbeitet tagsüber in ihrem offenen Atelier im Schlosshof. „Ein Nine-to-five-Job“, scherzt die Bildhauerin, doch wer ihr beim Handschleifen zuschaut, wird rasch feststellen: Das ist nicht nur Präzisions-, sondern vor allem Knochenarbeit. Daher sei sie froh, dass es in diesem Sommer nicht zu schwülwarm sei. Der Regen macht ihr nichts aus. Zumal sie hin und wieder gern eine kurze Pause einlegt, etwas Abstand nimmt, ihre Arbeit betrachtet, die Steine auf sich wirken lässt.

Skulpturen im öffentlichen Raum verändern sich dauernd. Mit dem Licht, den Jahreszeiten, der Umgebung.

„Eigentlich brauchen die beiden Steine mich gar nicht. Sie sind schon schön genug“, so Birgit Knappe. Trotzdem nimmt sie ein Zwiegespräch mit ihnen auf. Dialog sei ihr mit was auch immer sehr wichtig. Und so stört es sie auch nicht, wenn Vorbeikommende spontan inne halten und sich mit ihr unterhalten möchten. Dann legt sie die Schleifmaschine für ein paar Minuten beiseite. „Beim Arbeiten mit Steinen geht sowieso nichts zack, zack.“ Stattdessen geht es um eine Art von Entschleunigung. Einen anderen Umgang mit Zeit. Man lernt, Geduld zu haben. Sich auf das Innenleben des Steins zu konzentrieren, seinen Charakter herauszuschälen, gegebenenfalls seine Zartheit zu entdecken.