Die Stadt Luxemburg in blassen Blautönen, die ineinander zu verlaufen scheinen. Bunte Elefanten, denen sie in Wirklichkeit nie begegnet ist. Harmonische Stillleben mit Blumen. Naturbilder. Immer wieder Landschaftsbilder. Die Künstlerin liebt es, draußen zu sein. Wenn das Wetter es erlaubt, packt sie ihre Malutensilien in einen Einkaufscaddy und macht es sich auf der Corniche oder einem anderen schönen Aussichtspunkt in Luxemburg-Stadt bequem. Auch auf Auslandsreisen hat sie stets einen Block Papier, Pinsel und Farben mit dabei. Becher und Wasser lassen sich meist vor Ort organisieren. „Pour peindre, je n’ai pas besoin d’un grand atelier.“ Im Freien dienen ihr die eigenen Knie als Schreibtischunterlage. Und falls sie mit dem Fahrrad unterwegs ist und ein schönes Motiv entdeckt, macht sie Fotos, um nicht zu vergessen, was sie gesehen hat. Olga Dadasheva ist erfrischend unkompliziert. Lediglich was die Erklärung der verschiedenen Grundtechniken der Aquarellmalerei betrifft, geht sie erbarmungslos ins Detail.

Beim Lasieren wird die stark mit Wasser verdünnte Farbe auf den trockenen Malgrund aufgetragen, und da diese sehr schnell trocknet, lässt sie sich im Nachhinein gut übermalen. Die Lasur, die sich durch scharfe Ränder auszeichnet, könne sowohl eine farbsteigernde als eine farbdämpfende Wirken haben und verlange eine hohe Präzision. Dann gäbe es noch die Verlauf- und die Nass-in-Nass-Technik. Bei ersterer wird die Farbe mit einem mit klarem Wasser angefeuchteten Pinsel gleichmäßig auslaufend verteilt. Bei letzterer wird in eine noch feuchte Farbe hineingemalt, wodurch die Farben ineinanderlaufen. Es gäbe Aquarellisten, die den Einsatz der Nass-in-Nass-Technik ablehnen, weil sie unkontrollierbar sei, Olga Dadasheva sieht in ihr indes die Herausforderung, den Umgang mit Malgrund, Farbe und Pinsel beherrschen zu lernen. In weiteren Varianten dieser Grundtechniken kennt sie sich selbstverständlich gleichermaßen gut aus, aber bevor sie in ihrer Begeisterung erneut ausholt beginnt, steht die Kellnerin an unserem Tisch. Schichtwechsel.

Menschen, die eine ausgeprägte Neigung zur Schwärmerei haben, können andere ziemlich prompt vereinnahmen. Olga Dadasheva ist ein solcher Mensch. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend, und so schämt man sich bereits nach der ersten Viertelstunde, dass man die Aquarellmalerei als Hobbymalerei abgetan hat und nicht sonderlich traurig darüber gewesen wäre, wenn sie weiterhin ein Schattendasein geführt hätte. Davon will Olga Dadasheva selbstverständlich nichts wissen. Sie wird weiterhin eine Lanze für alle Aquarellisten der Welt brechen wollen, und da sie sich im Ausland und vor allem in der Großregion bereits einen Namen gemacht hat, wird sie fast ununterbrochen zu diversen Salons eingeladen. Nicht nur als mitmachender Künstler, sondern zudem als Jurorin. Mit dem Unterrichten in Freizeitkursen hat sie vor Kurzem hingegen aufgehört. Die Zeit würde ihr wortwörtlich davonlaufen.

Seit 2010 nimmt Olga Dadasheva regelmäßig an internationalen Salons teil und heimst eine Auszeichnung nach der anderen ein.

Dass sie die Aquarellmalerei erst – und dank ihres Lehrers Jean-Benoît Dominicy – im Jahr 2007 kennen und schätzen gelernt, ist angesichts ihrer Perfektion fast nicht zu glauben. Für sie wird diese sehr klassische Maltechnik nie unmodern werden, weil das Malen mit Wasserfarben mit Raum und Tiefe, mit Frische und Transparenz sowie mit Fantasie und Emotionen zu tun hat. Olga Dadasheva empfindet ihre Bilder als eine gefühlvolle Reaktion auf ihre natürliche Umgebung. Als eine Reise zu sich selbst und in Erinnerungen. Ungemein wichtig ist ihr das Licht, das in ihren Bildern zum Ausdruck kommt und deren Stimmung charakterisiert. Die Aquarellmalerei hätte viele Gesichter, so die Künstlerin. Und daher sei die Behauptung „jeder kann malen“ falsch. Theorie und Praxis müssten sich ergänzen. Talent allein würde nicht reichen. Nur wer bestimmte Farbwirkungen sicher erfassen und Farbe genau ausmischen kann, wird Erfolg haben. Allerdings spielt auch der Faktor Spaß eine Rolle. „Il faut se laisser surprendre par l’aquarelle. Toujours et toujours.“ Mittlerweile ist auch der zweite Tee längst nicht mehr warm.

Fotos: Privatarchiv Olga Dadasheva