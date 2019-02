Das Fahrwerk entpuppt sich als stramm, aber nicht unangenehm hart, die guten Bremsen packen ordentlich zu und selbst nach mehreren Runden auf der Rennstrecke nahe Barcelona, dem Parcmotor Castellolí, macht sich kein Fading bemerkbar. Die verbesserte Lenkung lässt jetzt viel weniger Untersteuern zu und wirft den ProCeed beherzter und zielstrebiger auf seinen Michelin Sport 4 in die Kurve. Ein Schwachpunkt, wenn auch keine Tragödie, ist die etwas nachdenkliche Doppelkupplung, die nicht auf Anhieb versteht was der Fahrer von ihr will. Auch der Handschalter ist nicht von der allerknackigsten Art. Aus der Kurve heraus beschleunigte der ProCeed etwas zu zäh, vor allem auf der Rennstrecke, doch für den Alltagsgebrauch müsste es reichen. Der Klang im Sportmodus ist kernig, allerdings wird er größtenteils in der Stereoanlage eingespielt. Die meisten Zeitgenossen wessen es nicht wissen und auch nie herausfinden.

Die Basispreise des ProCeed reichen von 27.935 € für den 1.0 T-GDi GT Line M6 mit 120 PS, über den 1.4 T-GDi GT Line M6 mit 140 PS ab 28.902 € (M6) bzw. 30.159 € (DCT7), über den 136 PS starken Diesel als GT-Line mit M6 für 30.256 € oder DKG7 für 31.513 €, bis zum GT für 34.704 € (M6) bzw. 35.961 € (DCT7). Zum einfacheren Verständnis des „Mehrwerts“, muss man wissen, dass der Schlüssel bei Kia wie folgt funktioniert: Ein GT-Line Fünftürer +1.499 € = Stationwagon +965 € = Shooting Brake. Wer vom 5-Türer direkt auf den Shooting Brake umrechnen will, muss für diesen Sprung also gleich +2.465 € hinzurechnen. Beim GT gibt es in Abwesenheit des Kombis nur ein Upgrade vom 5-Türer auf den Shooting Brake, und das kostet +2.707 €. Es gibt freilich auch diverse Packs, mit denen man seinen ProCeed schmücken kann. Bei der GT-Line kostet ein Pack ADAS mit dem adaptiven Abstandshalter 957 € (allerdings nur in Verbindung mit dem automatischen Getriebe), beim GT nur 667 €, ein Pack Smart mit diversen elektronischen Hilfen wie der Erkennung von toten Winkeln und Verkehrsschildern kostet in der GT-Line 1.682 €, und ein Panoramadach in beiden Linien 822 €.

Insgesamt stellt der neue ProCeed einen gelungenen Kompromiss dar. Er ist zwar noch nicht ganz in der Premium-Klasse angekommen, falls er das überhaupt will, aber die Mischung stimmt: sportlich aber nicht beinhart, bequem aber nicht langweilig, gut ausgerüstet aber keineswegs überfrachtet. Ein Koreaner eben.