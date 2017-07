Laut Jean Neuman ist das schwierigste an diesem Unterfangen die Herausforderung gewesen, die genauen Quantitäten festzulegen. Schließlich könne man das Kaufverhalten der Teilnehmer im Vorfeld sehr schwer ausmachen. Und die einzelnen Truppen haben freie Wahl beim Einkauf wie Jan Even, „responsable adjoint“ im Bereich Logistik des „Go Urban“ erklärt: „Uns war es wichtig nicht vorzuschreiben, was es an den einzelnen Tagen zu Essen gibt, sondern den Teilnehmern die freie Wahl zu lassen und diese somit auch frei über das Verpflegungsbudget haushalten können.“ Jeder Truppe steht ein gewisses Punktekonto (ein Budget, das ungefähr 10 Euro pro Kopf ausmacht) zur Verfügung, mit dem sie die Verpflegung kaufen.

Während der Dauer des Camps sind Marco Differding und Jean Neuman vor Ort, helfen dem 20-köpfigen Pfadfinderteam beim täglichen Business und coachen sie bei der anstehenden Arbeit. „Wir haben da sicherlich ein gewisses Gespür, was man nachbestellen muss und was nicht“, verrät Marco Differding. Im Gegensatz zu „Atlantis“, dem letzten großen internationalen Pfadfindertreffen 1994 in Betzdorf, wird der „GoMarket“ nämlich nicht, wie vor 23 Jahren, von Cactus als eine Art Popup-Store betrieben, sondern steht voll und ganz unter der Verantwortung der „Lëtzebuerger Guiden a Scouten“. Aber die Zusammenarbeit sei reibungslos und sehr professionell sagen Differding und Neuman. Natürlich spielt die richtige Lagerung vor allem der frischen Produkte eine große Rolle und so wurde ein ganzes Dossiers bei der „Division de l’Inspection Sanitaire“ eingereicht. „Wir erfüllen alle Bestimmungen und hätten theoretisch sogar frisches Hackfleisch hier verkaufen können“, untermauert Marco Differding. Weil man bei einem solch heiklen Produkt keine Risiken eingehen möchte, wird nur Vorgekochtes angeboten. Der Kunde soll König sein, auch in einem vorübergehenden Supermarkt.

Übrigens, wenn „Go Urban“ am kommenden Freitag wieder Geschichte ist, wird es auf dem Areal auf Kirchberg wieder ziemlich musikalisch. Vom 4. August bis zum 6. August wird am gleichen Ort das „Food for your senses“ über die Bühne gehen. Mick Jagger und sein dauerqualmender Sidekick Keith Richard stehen allerdings dann nicht auf der Bühne.