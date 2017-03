Ob als Gewürz in der thailändischen Currypaste, als Geschmacksneutralisator beim Sushi oder als Basis in der kanadischen Limonade: Der Alleskönner Ingwer ist in der Gastronomie, besonders in der asiatischen Küche, kaum noch wegzudenken. Doch Ingwer ist nicht nur Geschmacksgeber, sondern soll auch heilende Eigenschaften besitzen. Revue recherchierte und präsentiert die wundersamen Kräfte der Allzweckknolle.

Text: Gilles Schreiner / Fotos: M.studio (Fotolia), pixabay

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Mag’s der eine lieber süß oder pikant, steht der Andere eher auf salzig oder bitter. Doch bei kaum einem anderen Lebensmittel scheiden sich die Geister so wie beim Ingwer. Seifig sei er, zu penetrant, zu intensiv, kaum zumutbar. Liebhaber hingegen sehen in der asiatischen Knolle, die übrigens durch Marco Polo ihren Weg nach Europa fand, die Vollendung etlicher Gerichte, das Tüpfelchen auf dem I(ngwer). Wie bereits erwähnt, über Geschmack lässt sich streiten. Unbestritten jedoch sind die vielfältigen medizinischen Eigenschaften des „Zingiber officinale“, so die fachwissenschaftliche Bezeichnung der Ingwerwurzel. In altertümlichen chinesischen Schriften sowie in mittelalterlichen Kräuterbüchern wurde bereits über die Wirkung der Knolle berichtet und im Laufe der Zeit konnten diese Thesen durch wissenschaftliche Studien belegt werden.

Die wirkungsvollen Inhaltsstoffe sitzen im gelb-braunen Wurzelstock, in welchem ätherisches Öl mit den Substanzen Zingiberen, Curcumen sowie beta-Eudesmol enthalten ist. Des Weiteren stecken in der Knolle die sogenannten Shogaole und Gingerole, auch Scharfstoffe genannt. Drei verschiedene Typen des Gingerols sind in der Pflanze zu finden: 6-, 8-, und [10]-Gingerol, wobei besonders dem 6-Gingerol eine heilende Wirkung zugeschrieben wird. Diese Gingerole verrichten die gleiche Arbeit wie die Acetylsalicylsäure – bekannt aus Aspirin – indem sie Entzündungen hemmen, Schmerzen lindern und einen fiebersenkenden sowie schweißtreibenden Effekt besitzen. So wird Ingwer oft bei Kopfschmerzen, Migräne, Halsschmerzen und auch bei Erkältungen in Form von Ingwertee oder Ingwerwasser eingesetzt. Der Vorteil gegenüber bekannten Medikamenten wie z.B. Paracetamol oder Diclofenac liegt auf der Hand: Ingwer ist frei von jeglichen Nebenwirkungen. Des Weiteren fördert Ingwer die Durchblutung und wirkt immunsuppressiv, das heißt unerwünschte Reaktionen des Immunsystems werden unterdrückt. Doch nicht nur akute Beschwerden, auch chronisches Leiden wie Husten/Bronchitis kann von Ingwer gemildert werden: Die ätherischen Öle besitzen eine krampflösende Wirkung und helfen so beim Abtransportieren vom Schleim.

Ein anderes medizinische Wohltat der Immerwurzel ist der Effekt auf den Magen-Darm-Trakt: Ingwer kann nahezu gegen jegliche Form von Übelkeit angewendet werden. Die ätherischen Öle und Phenolverbindungen beeinflussen das Nervensystem und beruhigen die Magenbewegungen. Besonders effektiv ist Ingwer bei Schwangerschaftsübelkeit – Vorsicht, nicht übertreiben, zu viel Ingwer kann die Wehen auslösen –, bei Übelkeit ausgelöst durch Chemotherapie sowie bei Menstruationsbeschwerden. Auch hier erweist sich Ingwerwasser oder Ingwertee als besonders effektiv. Außerdem belegen Studien, dass Patienten mit Arthrose durch die regelmäßige Einnahme von 30 bis 500 Milligramm Ingwer die Schmerzen für eine Dauer bis zu 36 Wochen reduziert wurden. Neben Arthrose hat die Wurzel auch eine positive Wirkung auf Rheuma, Arthritis und Muskelschmerzen. Doch nicht nur das: Ingwer regt den Stoffwechsel an und da die Schärfe für eine erhöhte Durchblutung sorgt, ist die Zauberwurzel ideal für Diäten geeignet. Außerdem werden Schadstoffe und Gifte schneller evakuiert und somit bildet Ingwer eine ideale Quelle zur Entschlackung.