So einfach macht man aus einem alten Ballsport ein trendiges Event: man nenne es um, am besten auf einen amerikanischen Namen, füge Sonne, Sand, ausreichend Getränke und fetzige Musik hinzu und schon wird es ein Renner für Sportler und Publikum. So geschehen mit dem Völkerball, der als Dodgeball auf Dem Escher Galgenberg für Furore sorgte.

Fotos: Thierry Martin