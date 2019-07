Im Innern sieht es so aus wie man sich das bei JLR erwartet. Die Verarbeitung ist gut aber nicht unendlich pingelig, die Sitze mit den integrierten Kopfstützen sind anschmiegsam und das Cockpit insgesamt sachlich. Beim Jaguar-Infotainment wurden in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht, der Platz und Stauraum ist in beiden Reihen großzügig, auch wenn der Platz zwischen den beiden Einzelsitzen im Fond nicht als ein vollwertiger Sitzplatz anzusehen ist. Die Knöpfe für die Fensterheber sind ergonomisch schlecht weil zu hoch an der Türbrüstung platziert. Warum das so und nicht anders ist — man hätte sie ja am Mitteltunnel anbringen können — weiß vermutlich nicht einmal der Kuckuck.

Besser aussehen als der gewöhnliche F-Pace darf der Kraftmeier aus der Spezialabteilung der „Special Vehicle Operations“ so ganz nebenbei natürlich auch. Vier Auspufftüten, größere Lufteinlässe links und rechts vom Kühlergrill, ein paar SVR-Logos… Anstatt mit übertriebenem Speed-Blingbling wartet er mit nicht auf Anhieb sichtbaren Perlen unter dem Blechkleid auf: Im Zusammenspiel mit einem elektronischen Differential an der Heckachse sorgt ein komplexes Aerodynamik-Paket für mehr Abtrieb, eine bessere Kühlung der heiß laufenden Komponenten sowie ein stabileres Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit. Die Achtgangautomatik hat den glitzernd-runden Salzsteuer auf der Mittelkonsole eingemottet und setzt nun auf klassiche Schaltwippen aus massivem Aluminium am Lenkrad. Die Knöpfe, Hebel und Schalter, das Lenkrad selbst, wurden ohne Umwege aus dem Jaguar-Fundus entnommen.