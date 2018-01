Am Tag der drei Könige wird traditionell die Ankunft von Melchior, Balthasar und Kaspar beim Jesuskind gefeiert. Anlässlich des Epiphanias ist es auch Brauch, einen Mandelkuchen zu essen, in dem eine Bohne oder eine kleine Figur versteckt ist. In Harlange lud der Syndicat d’Initiative am 6. Januar zum gemütlichen Beisammensein ein.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts