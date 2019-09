Gottfried Keller hat Recht gehabt. Kleider machen Leute: vom Taufhemd bis zum Trauerflor. Genau davon erzählt die angenehm unspektakuläre Ausstellung „Um angemessene Kleidung wird gebeten“ im Simeonstift in Trier.

Auf die Frage, was Zen sei, beschreibt Stylistin Jane Tidbury in ihrem Buch über das neue Wohngefühl eine bestimmte Szenerie: Man solle sich vorstellen, an einem Strand zu stehen und vom Anblick und den Geräuschen des Meeres derart fasziniert zu sein, dass alle anderen Gedanken keine Bedeutung mehr haben. In diesem Augenblick würde einem die Schönheit eines flüchtigen Eindrucks bewusst – ein auf dem Wasser glitzernder Sonnenstrahl, das Muster der auf dem Sand ausrollenden Wellen… Obwohl man diesem Bild vielleicht schon hundert Mal begegnet ist, in genau dieser Sekunde würde man es mit neuen Augen erfassen, so als sähe man es zum ersten Mal. Das ist Zen.

Over- oder underdressed – Mode verrät viel über ihre Träger.

Und nun noch eine tolle Erfahrung: Man muss nicht unbedingt an die belgische Küste oder ans Mittelmeer reisen, um in eine andere entspannte Welt einzutauchen. Es reicht eine Fahrt nach Trier. Dort hat der Modedesigner und Textilrestaurator Ralf Schmitt dem Stadtmuseum Simeonstift eine Auswahl von mehr als 100 Kleidern und Accessoires aus 250 Jahren Modegeschichte für eine ganz besondere Ausstellung zur Verfügung gestellt. Von Taufkleidern, die bis ins späte 20. Jahrhundert häufig aus Brautkleid und Brautschleier der Mutter angefertigt wurden, bis zu Totenhemden, die in christlichen Kulturen schwarz sein sollen – „Um angemessene Kleidung wird gebeten“ besticht einerseits durch die wertvollen Modelle der Privatsammlung und andererseits durch deren schlichte Inszenierung.