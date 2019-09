Umweltschützer sind sich einig: Wenn der Schiffstourismus weiterhin boomt, geraten die bereits angegriffenen Fundamente der Lagunenstadt Venedig noch ärger in Gefahr. Eine unvorstellbare Katastrophe.

Auf den Flitterwochenfotos meiner Eltern, die 1957 Venedig besuchten, sieht man meine Mutter auf der Piazza San Marco stehen, umringt von Tauben. Es hätte furchtbar am Canal Grande und im Labyrinth der engen Gassen gestunken, erinnert sich mein Vater. Aber der Schönheit dieser Stadt hätte dies nichts anhaben können. Was ihn damals noch beeindruckt hat, war die Stille. Kein Autogehupe, keine knarrenden Vespas. Die Lagunenstadt sei ein Gesamtkunstwerk. Ein riesiges Freilichtmuseum, durch das man stundenlang spazieren gehen kann und immer wieder Neues entdeckt. Vielleicht ist das die Erklärung, warum er die Donna Leon-Krimiverfilmungen mit Commissario Brunetti so sehr mag. Weil sie Bilder in ihm wachrufen, die es heute leider nicht mehr gibt.

Die Altstadt von Venedig ist in Gefahr. Die von den Fracht- und Kreuzfahrtschiffen verursachten Wellen schaden nicht nur den Fundamenten der historischen Gebäude, sondern bedrohen ebenfalls das empfindliche ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Dass trotz der weltweiten Resonanz des organisierten Protestes noch nicht viel passiert ist, hat wirtschaftliche Gründe. Der Schifffahrtstourismus ist eine enorme Einnahmequelle, schafft Arbeitsplätze und wirkt sich – Befürwortern zufolge – positiv auf die Entwicklung von Hafeninfrastrukturen aus. Und so sind die Fähren, die viele auf dem Festland lebenden Venezianer ins Zentrum bringen, meist überfüllt. Taxiboot-Fahrer nehmen mit ihrer rabiaten Fahrweise ebenfalls wenig Rücksicht auf Verluste. Von den Tagestouristen, die für lange Warteschlangen vor der Basilika und allen weiteren Sehenswürdigkeiten sorgen, ganz zu schweigen. Alles in allem liegt Venedig seit Jahren bereits im Sterben. Und alle sehen zu.

Der Klimawandel sei schuld, behaupten Wissenschaftler. Der Meeresspiegel der Adria steigt aufgrund des Treibhauseffektes an. Bis 2100 um voraussichtlich einen halben Meter. Venedig geht derweil allmählich unter. Allerdings gab es schon im Mittelalter verheerende Überschwemmungen, die Paläste und Gotteshäuser in den Schlamm einsacken ließen. Doch dann steht man vor dem Dogenpalast oder auf der Rialtobrücke und kommt aus dem Staunen nicht wirklich heraus: Venedig ist unglaublich schön. Und so arg das Gedränge auf den Kais und vor den Schaufenstern der Luxusmarken Gucci & Co. auch ist, so oft die Gondeln im Stau stehen und so sündhaft teuer ein Cappuccino ist, das Schauspiel ist überwältigend. Und daran, dass sich jährlich rund 30 Millionen Touristen diese bemerkenswerte Stadt ansehen möchten, wird das geplante Eintrittsticket wahrscheinlich nichts ändern. Ab Januar 2020 sollen Besucher sechs Euro an normalen Tagen bezahlen, acht Euro an Tagen mit Ansturm und zehn Euro an Karneval oder im August, wenn die Serenissima aus allen Nähten platzt. Bürgermeister Luigi Brugnaro gibt sich zuversichtlich. Skeptiker glauben indes nicht an diese Verteidigungsmaßnahme.

Im Dogenpalast hängt ein Bild von Giambattista Tiepolo, das den Gott des Meeres mit einer unnahbaren jungen Frau zeigt: Venezia. Sie trägt einen kostbaren Mantel und eine Kette aus Murano-Glas. Ihre Hand liegt lässig auf dem Kopf eines Hundes. Zu ihren Füßen schüttet Neptun seine Gaben aus. So sah und sieht Venedig sich gern: als stolze Dame mit aufgestecktem Haar und perlengeschmückter Krone, die von allen verehrt wird. Der Glanz ist mittlerweile verblasst. Aus dem einst wichtigen Handelsplatz wurde eine Dienstleistungsmetropole. Wer sich eine kleine Wohnung im Herzen der Stadt leisten kann, bleibt. Wer einen Palazzo besitzt, vermietet den Garten oder die repräsentativen Räume für Empfänge. Viele sind es nicht. Angst davor, dass bald alles verschwinden wird, haben die wenigsten. Touristen hätte es bereits im 18. Jahrhundert gegeben. Nicht in vergleichbaren Massen, aber leer sei der Markusplatz noch nie gewesen. Höchstens im November. Nachts.

Fotos: Gabrielle Seil