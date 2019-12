„Time to act“ ist das Motto der 25. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid. Vom Handeln ist aber auch in der zweiten Woche nicht viel zu erkennen. Stattdessen wird verhandelt. Mit großem Aufwand werden Interessen ausgelotet und Deals angeboten. „Action“ ist das nicht. Klimaschutz ist es ebenso wenig, sondern im besten Fall eine Vorbedingung dazu. Wenn überhaupt!

Das haben die Teilnehmer des parallel stattfindenden alternativen Klimagipfels längst kapiert. Sie erwarten kaum Lösungen vom UN-Großevent. Neue Regeln für den Handel mit Treibhausgasemissionen aufzustellen, halten die Aktivisten auf dem „kleinen Gipfel“, von denen viele für einen völligen Umbau des Wirtschaftssystems sind, für Augenwischerei. Denn der Emissionshandel funktioniert nach einem Marktmechanismus und senkt die Emissionen nicht wirklich. Letztere werden wie eine Ware gehandelt. Das Vertrauen in den „großen Gipfel“ ist seitens der Zivilgesellschaft gering: Die UN-Klimakonferenzen seien von großen Konzernen und korrupten Regierungen gekapert worden.

Als Geburtsstunde der weltweiten Klimadiplomatie gilt die Konferenz von Rio de Janeiro im Jahr 1992, als die UN-Klimarahmenkonvention unterzeichnet wurde. Das Kyoto-Protokoll von 1997 wurde als erster Meilenstein gefeiert, weil es den Emissionshandel zwischen den Industriestaaten vorsah. Der zweite Meilenstein ist das Abkommen vom Weltklimagipfel in Paris 2015. Es schließt fast alle Staaten der Erde ein. Erklärtes Ziel: Die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau soll auf 1,5 Grad begrenzt werden.

Was haben die Weltklimakonferenzen bisher gebracht?

Doch was haben die Weltklimakonferenzen bisher gebracht? Kaum mehr als heiße Luft, sagen die Kritiker. Auch dieses Mal sieht es nicht nach umfassenden Maßnahmen aus, obwohl die Appelle zum schnellen Umsteuern in der Klimapolitik immer lauter geworden sind. Selbst UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich über die bisherigen Anstrengungen der Staaten enttäuscht. Derweil kritisierte Greta Thunberg bei der Großdemonstration durch Madrid ein ums andere Mal die Politiker für ihre Untätigkeit.

Der mediale Hype um die Ikone der „Fridays-for-Future“-Bewegung hat mittlerweile von der unkritischen Bewunderung bis zum Greta-Bashing mehrere Dimensionen erreicht. Thunberg ist zur Projektionsfigur geworden. Dass ihr die Jugend nicht von der großen Politik gestohlen worden sei, sondern von „Hintermännern, welche die junge Schwedin offensichtlich manipulieren“, behauptet Robert Goebbels in seinem Beitrag für das „Luxemburger Wort“ vom 16. November. Die 16-Jährige werde im Rahmen einer riesigen PR-Kampagne vermarktet, meint der Ex-Minister und frühere LSAP-Europaabgeordnete.

Goebbels zitiert außerdem den Klimaforscher Hans von Storch, der im „Spiegel“ vom 19. Oktober vor Panikmache und Aktionismus warnte. Wenn die Aktivisten von „Fridays for Future“ dazu aufrufen, auf die Wissenschaft zu hören, entgegnet von Storch, Klimaforscher lieferten stets nur vorläufige Erklärungen, keine endgültigen Wahrheiten. Das 1,5-Grad-Ziel hält von Storch für unerreichbar: „Wir werden uns wohl an ein deutlich wärmeres Klima anpassen müssen.“ Aber so schnell werde die Menschheit schon nicht untergehen.

Letztere Plattitüde brüskiert vor allem jene Menschen, die den Klimawandel bereits in existenziell bedrohlicher Weise zu spüren bekommen, jene indigenen und sozial schwachen Bevölkerungsgruppen in Entwicklungs- und Schwellenländern, deren Lebensräume immer weiter eingeschränkt werden. Den „konzeptlosen Aktivisten“ von „Fridays for Future“ vorzuwerfen, wie es Goebbels tut, dass sie „keine konkreten Alternativen entwickeln“, verkennt die Tatsache, dass Umweltschutz- bis Entwicklungshilfsorganisationen, die sich mit der jugendlichen Protestbewegung solidarisieren, seit vielen Jahren in oft ehrenamtlicher Basisarbeit und mühseligen Sensibilisierungskampagnen an Konzepten für Klimaschutz und für eine nachhaltige Politik arbeiten.

Recht hat Goebbels in seinem Schlusssatz, dass es „genügend Spielraum für ein konkretes Handeln“ gibt. Darauf wies der auf Energie- und Klimapolitik spezialisierte deutsche Autor und Journalist Bernhard Pötter in der „tageszeitung“ vom 30. November hin. Er nennt konkrete Maßnahmen: vom Speichern von CO2 in Endlagern über den häufigeren Verzicht auf Fleisch bis hin zum Bäumepflanzen und zur Nutzung von Wind und Sonne. Auch wenn diese Maßnahmen keinen Systemwechsel bedeuten würden, wären sie ein Schritt aus der Komfortzone. Es wäre ein Schritt vom Verhandeln zum Handeln.