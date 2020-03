Vor allem zwei Ereignisse standen in Luxemburg am vergangenen Wochenende im Vordergrund. Zum einen hat das Großherzogtum als erstes Land der Welt den kostenlosen Nahverkehr eingeführt – es hat dafür international viel Lob geerntet. Kritiker aus dem Inland hingegen warfen der Regierung Aktionismus vor, der Gratistransport sei ein populistischer PR-Gag, die Mobilitätskrise löse er damit nicht. Zu Unrecht: Luxemburg steht positiv im Rampenlicht. Das ist mehr als gelungene Imagepflege und ein Schritt hin zur Verkehrswende.

Zum anderen hat das Coronavirus Luxemburg erreicht. Auch in diesem Fall geht es um Kommunikation. Gesundheitsministerin Paulette Lenert informierte die Öffentlichkeit am Samstagabend mit einer Pressekonferenz. Überraschend sei die Nachricht nicht gekommen, sagte sie. „Es war zu erwarten.“ Bereits zuvor hatte die Ministerin darauf hingewiesen, dass Luxemburg keine Insel sei. Die Öffentlichkeit solle, so Lenert, weiterhin „in voller Transparenz“ informiert werden. Und sie sagte: „Es gibt keinen Grund zur Panik.“

Dass Politik und Medien hierzulande das Coronavirus „sachlich und mit kühlem Kopf“ thematisiert haben, stellte Dhiraj Sabharwal in seinem Tageblatt-Leitartikel am Freitag fest und weist auf den Faktor Angst hin: „Es wird hyperventiliert, Experten werden ausgequetscht, Augenzeugen befragt – und am Ende ist alles vergessen.“ Der Angstfaktor spielt sicherlich in vielen Ländern im Umgang mit dem Coronavirus eine große Rolle. Vom „Keim der Angst“ hat „Der Spiegel“ Anfang Februar berichtet. Ende desselben Monats überschreibt das Nachrichtenmagazin seine Titelgeschichte mit „Wir sind nicht vorbereitet“. Ob das mit der oft zitierten „German Angst“ zu tun hat? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, Behutsamkeit sollte die des Krisenmanagements sein. Aber nur kein Aktionismus!

Letzteren muss sich mittlerweile die italienische Regierung ankreiden lassen. Geschlossene Lokale und leere Geschäfte im bisher am meisten vom Virus betroffenen Land Europas. Die Regierung von

Giuseppe Conte rudert inzwischen zurück. Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi bescheinigt seinem Nachfolger ein „wahnwitziges, kommunikatives Eigentor“. Dagegen war es sicherlich kein Fehler, Großveranstaltungen abzusagen. Was aber die Angst vor einer Pandemie alles anrichten kann, zeigt sich in den Auswirkungen der Viruskrise auf die Finanzmärkte. Diese sind bereits infiziert, weltweit fallen die Aktienkurse wie zuletzt bei der Finanzkrise 2008. Der „Corona-Schock“ hat die Börsen getroffen. Ein Crash droht, die Covid-19-Seuche offenbart die Verwundbarkeit der eng verflochtenen globalen Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Viele Unternehmen von der Flug- und Reisebranche bis zum Automobilsektor verzeichnen Umsatzeinbrüche.

Umso wichtiger ist es, die richtige Form der Kommunikation zu wählen, fernab von Aktionismus und Panikmache, behutsam vorzugehen und Weitsicht walten zu lassen. Das „Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté“ fand jedenfalls statt. Auch das wirft jedes Jahr ein positives Licht auf Luxemburg, als multikulturelles Laboratorium – und setzt Zeichen.