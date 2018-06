Ein Prominenter tritt in den Vereinigten Staaten als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei an. Er schafft es, mit dem Schüren fremdenfeindlicher Ängste die Wahl für sich zu entscheiden. Philip Roth vermischt in dem Roman „Verschwörung gegen Amerika“ Erinnerungen aus seiner eigenen Jugend im New Jersey der 40er Jahre mit einer alternativen, fiktiven Geschichtsschreibung. Der Prominente in seinem Buch ist Charles Lindbergh, der 1927 als erster Mensch ohne Zwischenstopp mit dem Flugzeug den Atlantik überquerte. Im Roman wird Lindbergh, der mit Hitler sympathisierte, amerikanischer Präsident, schließt ein Bündnis mit den Nazis und macht den Antisemitismus in den USA gesellschaftsfähig.

Vielleicht ahnte Philip Roth, als er das Buch schrieb, schon etwas von der Politik des heutigen US-Präsidenten Donald Trump, von dessen Populismus und Rassismus, von dessen Nationalismus und Faible für autoritäre Herrscher. Der vor zwei Wochen verstorbene Schriftsteller war nicht nur ein grandioser Erzähler, sondern galt auch als Chronist Amerikas. Im US-Literaturbetrieb wird seit etwa 150 Jahren immer wieder die Frage gestellt, welcher Roman nun die „Great American Novel“ ist, also der beste amerikanische Roman, der je geschrieben wurde. Der große amerikanische Roman, der exemplarisch das Wesen der USA abbildet. Roth parodierte dieses Spiel in einem Buch gleichnamigen Titels. Ist er deshalb DER amerikanische Schriftsteller?

Oder anders gefragt: Was macht aus einem Schriftsteller einen Nationalautor? Fast alle europäischen Länder haben mindestens einen Autor mit diesem Stellenwert: Voltaire und Hugo in Frankreich, Shakespeare in Großbritannien, Tolstoi und Dostojewski in Russland, Goethe, Schiller und Thomas Mann in Deutschland. Ungeachtet aller Unterschiede stehen sie mit ihrem Werk für das Genuine und Unverwechselbare der eigenen Nation. Darüber entschieden, wer zum Nationaldichter taugt, wird innerhalb komplexer Kanonisierungsprozesse. Doch braucht ein Land überhaupt einen solchen? Und wenn ja, wer ist es in Luxemburg? Darüber lässt sich trefflich streiten. Von Michel Rodange über Batty Weber bis zu den Brüdern Guy und Nico Helminger ist die Kandidatenliste lang. Letzterer thematisiert in seinem dieses Jahr mit dem Prix Servais ausgezeichneten Buch „Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge“ die jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen hierzulandet. Helminger lebte lange Zeit im Ausland, sein Bruder Guy noch heute. Schließlich muss man als Nationalautor nicht in seinem Land leben. So lebt Fernando Aramburu, der Autor von „Patria“, dem großen Roman über den baskischen Terror, seit 1984 in Hannover. Überhaupt ist Nationalliteratur zum Teil auch Migrationsliteratur. Und DEN „Europa-Roman“, wenn von solch einer Kategorie überhaupt die Rede sein kann, hat unlängst der Österreicher Robert Menasse geschrieben.

Was muss also ein Schriftsteller tun, um dem Kriterium „Nationalautor“ gerecht zu werden? Der Dresdener Uwe Tellkamp wurde vor zehn Jahren für „Der Turm“ in höchsten Tönen gelobt, den großen deutschen „Wenderoman“ geschrieben zu haben. Seit er die Flüchtlingspolitik der deutschen Bundesregierung kritisiert und von einem „Gesinnungskorridor zwischen gewünschter und geduldeter Meinung“ geschrieben hat, wird er der erstarkenden intellektuellen Rechten zugeordnet. Hat er damit gegen die ideologischen Vorgaben verstoßen, die ein „Nationalautor“ verkörpern soll? So wie Monika Maron, die spätestens seit ihrem Roman „Munin oder Chaos im Kopf“ als islamkritisch, fremdenfeindlich und reaktionär gilt und deren Bücher mittlerweile von Buchhändlern aus dem Sortiment genommen oder erst gar nicht mehr bestellt werden.

Im März kritisierte der Publizist Rüdiger Safranski die Distanzierung des Suhrkamp Verlages von Tellkamp als „betreutes Denken“. Muss also Literatur vor allem Gesinnungsliteratur sein, um anerkannt zu werden? Und wo sind die Grenzen der politischen Gesinnung? Kann Nationalliteratur rechts oder muss sie links oder liberal sein? Ja, nein, nein – gute Literatur hat nichts mit Gesinnung zu tun. Schon gar nicht mit einer parteipolitischen Ausrichtung. Ein Parteibuch ist bekanntlich keine gute Literatur. Diese darf sich vor allem nicht vereinnahmen lassen. Sie sollte frei sein. Aber darf Literatur, unabhängig davon, fremdenfeindlich sein?

Um all diese Fragen hat sich Philip Roth wenig gekümmert: Seine Literatur ist individualistisch und rüttelt an Grenzen wie an Tabus, wenn sein Held Alexander Portnoy in aller Öffentlichkeit onaniert oder es mit einem Stück Rinderleber treibt. Auch anderen politischen Autoren waren die Gesinnungswächter schnuppe – so Norman Mailer, der sich mit Günter Grass solidarisierte, als dieser wegen seiner früheren SS-Mitgliedschaft kritisiert wurde: „Hätte ich in seinen Schuhen gesteckt, wäre ich wohl bei der SS gelandet.“