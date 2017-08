„Nazis sind wie Katzen. Wenn sie dich mögen, dann wahrscheinlich deshalb, weil du sie fütterst“, kommentierte der britische Komiker John Oliver die Ereignisse von Charlottesville samt Donald Trumps (Nicht-)Reaktionen in seiner Sendung „Last Week Tonight“ auf gewohnt ironische Weise. Dabei sind die Ereignisse von Charlottesville ein unmissverständliches Zeichen, das zeigt, wie sehr die „Alt-Right“-Bewegung – von „White Supremacists“ über Rechtsextremisten und Ku-Klux-Klan-Anhängern bis hin zu Neonazis – in Amerika ziemlich salonfähig geworden ist. Der verbale Eiertanz von Trump sorgt noch zusätzlich dafür, dass diese Kräfte sich in ihrer wirren Weltansicht bestätigt fühlen.

Trump hätte nach dem Tod einer Gegendemonstrantin in Charlottesville ein unmissverständliches Zeichen gegen das rechtsextreme Lager senden können, hat dies allerdings am Anfang nur halbherzig getan, später etwas vehementer, nur um wenige Stunden später wieder völlig zurückzurudern und den Gegendemonstranten ebenfalls Schuld in die Schuhe zu schieben. Diese Vorgehensweise brachte dem amerikanischen Präsidenten jede Menge Kritik ein (auch aus dem eigenen Lager).

Die Frage, wieso Trump so vorgeht, ist dabei relativ schnell geklärt. Der amerikanische Präsident will diejenigen nicht verurteilen, die zum Teil mit dafür verantwortlich sind, dass er überhaupt gewählt wurde. Seine Tiraden gegen Barack Obama, gegen (mexikanische) Einwanderer, Minderheiten, Muslime und Medien, welche er während des Wahlkampfes permanent abfeierte, machten ihn bei den amerikanischen Rechtsextremen richtig populär und zu einer Art politischen Helden.

Trump ist für die amerikanischen Rechtsextremen ein politischer Held.

Dass er nach seiner Wahl unter anderem den sich letzte Woche verabschiedenden Steve Bannon (Betreiber von Breitbart-News und für sein antisemitische und rassistische Gesinnung bekannt), Stephen Miller (vom Focus als „Trumps Brandbeschleuniger“ betitelt, weil er für Trump im Wahlkampf die Angstmacher-Rhetorik nutzte, um Vorurteile der weißen Arbeiterklasse weiter zu schüren) und den islamfeindlichen Sebastian Gorka als Berater in sein Team holte, machte Trump bei den Rechtsextremen umso beliebter und diese „bedanken“ sich bei Manifestationen auch schon mal mit „Heil Trump!“-Gegröle.

Dass Trumps Masche, die extrem rechten Kräfte zu bedienen, aufging, ist eindeutig, und der Prolet im weißen Haus scheint auch nicht gewillt, von dieser Masche abzuweichen, zumindest solange die Republikaner nicht vollständig mit ihm brechen. Zum Glück sind die USA und Luxemburg nicht vergleichbar. Die Rechtsextremen sind hier nämlich zurzeit noch immer nichts anderes als ein zerstrittener Haufen von Internetpöblern, welche sich mangels Mut mit großer Vorliebe hinter Pseudonymen im Anonymat in Sicherheit wiegen. Sie faseln zwar denselben geistigen Stuss vor sich hin wie ihre Gesinnungsgenossen im Rest der Welt, werden allerdings von keinem politischen Lager vereinnahmt, um auf Stimmenfang zu gehen. Hierzulande flirten lediglich manche Politiker mit dem rechtspopulistischen Lager, doch die Büchse der Pandora ist noch nicht geöffnet. Zu hoffen bleibt, dass sich dies auch in den nächsten 14 Monaten im Vorfeld der Parlamentswahlen im Oktober 2018 nicht ändern wird.