Was haben Dschibuti und Luxemburg gemeinsam? Beides sind kleine Länder. Beide verfügen über hohe Wachstumsraten. Und beide sind wichtige Partner der aufstrebenden Weltmacht China. Während die Chinesen den ostafrikanischen Kleinstaat als Drehscheibe für den Handel mit Afrika nutzen und dort im vergangenen Jahr eine Militärbasis eröffnet haben, ist Luxemburg das chinesische Tor zu Europa.

Der Aufstieg Chinas – der Beitrag der Volksrepublik zum weltweiten Wirtschaftswachstum liegt bei 30 Prozent – scheint unaufhaltsam zu sein. Die chinesische Wirtschaft boomt. Deutlich wird dies unter anderem anhand der Handelsbilanzen. Zwar schwächte sich das Wachstum Chinas zuletzt kontinuierlich ab, doch rechnet der Internationale Währungsfonds mit einer Stabilisierung, außerdem liegt die Rate immer noch bei mehr als sechs Prozent. Hinter den USA ist China das Land mit dem höchsten Bruttonationaleinkommen und die führende Welthandelsmacht; die Europäische Union ist sein größter Handelspartner und Empfänger von Investitionen, China im Gegenzug der zweitgrößte Handelspartner der EU. Zudem sind die Chinesen die größten Investoren in Afrika und verstärken die Wirtschaftskooperation mit Lateinamerika.

Die Kritikan Chinas Machtstreben hat etwas Scheinheiliges.

Was macht aber Luxemburg für die Chinesen so attraktiv? Es ist klein, offen und eine ideale Drehscheibe, erklärte unlängst der Präsident der chinesisch-luxemburgischen Handelskammer, Dirk Dewitte. Das Großherzogtum ist der zweitgrößte Sitz chinesischer Anlagefonds weltweit. Im Sommer letzten Jahres erhielt die China Everbright Bank als siebtes Kreditinstitut aus dem Reich der Mitte eine Genehmigung, sich hierzulande niederzulassen und ihre Europazentrale aufzubauen.

Doch die gute Beziehung beschränkt sich nicht nur auf den Finanzsektor: Insgesamt ist China Luxemburgs zweitgrößter Handelspartner außerhalb Europas und an Unternehmen hierzulande beteiligt. Doch es bleibt längst nicht nur bei wirtschaftlichen Beziehungen: Mehrere Lyzeen bieten Mandarin-Kurse an, Schüler aus China besuchen Luxemburg, und der Verein Amitié Luxemburg-China veranstaltet Workshops für chinesische Schüler. Die Zahl der im Großherzogtum lebenden Chinesen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Wie jedes Jahr wurde auch dieses Mal das chinesische Neujahr begangen: Das „Jahr des Hundes“ begann am 16. Februar. Die Chambre de Commerce ebenso wie die luxemburgisch-chinesische Handelskammer sowie weitere Institutionen und Organisationen feierten es vergangenen Sonntag im Mondorfer Casino.

Die Feierlaune dürfte für kritische Beobachter getrübt sein, wenn sie den aktuellen Bericht von „Amnesty International 2017/18“ lesen, der letzte Woche vorgestellt wurde. Darin ist einmal mehr von der Volksrepublik die Rede: Die Regierung in Peking betreibt nicht nur eine strenge Internetzensur und kontrolliert die chinesischen Medien. Sie erließ zudem 2017 unter dem Deckmantel der „nationalen Sicherheit“ Gesetze, die aus Sicht der Organisation eine schwere Bedrohung der Menschenrechte darstellten. Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo starb, kurz nachdem er aus der Haft in eine Klinik überführt worden war, weiter wurden Regimegegner inhaftiert bzw. verurteilt.

China macht keinen Hehl daraus, dass es auch militärpolitisch nach der Weltmacht greift: Außer der Stationierung von Soldaten in Dschibuti pflegt Peking eine enge militärische Beziehung zu Moskau, indem chinesische Truppen gemeinsame Manöver mit russischen Streitkräften abhalten. Zudem wird die US-Regierung immer unverhohlener aufgefordert, sich nicht weiter als Schutzmacht von Japan, Südkorea und Taiwan in Ostasien einzumischen. Die Kritik seitens des Westens an Chinas Großmachtstreben hat den Beigeschmack der Scheinheiligkeit, vor allem angesichts der auch in vielen westlichen Staaten zwiespältigen Menschenrechtspolitik. Wer Chinas Führung unter Präsident Xi Jinping kritisiert, darf nicht vergessen, dass das Riesenland seit Maos Zeiten eine groß angelegte Politik der Öffnung betrieben hat, nicht zuletzt durch Deng Xiaopings Reformpolitik. Wer also Pekings Expansionsdrang argwöhnisch beäugt, darf den Kolonialismus nicht vergessen und sollte die Schwächen der europäischen Kooperationspolitik, manche sprechen gar von einem Scheitern, nicht aus den Augen verlieren. Denn Chinas Engagement in Afrika und Lateinamerika besteht nicht zuletzt aus milliardenschweren Investitionen in diesen Ländern. Die Geschäfte mit Fernost, von denen Luxemburg profitiert, bieten im Gegenzug eine Gelegenheit, um China besser zu verstehen – im Jahr des Hundes und danach.