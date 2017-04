Wer einen Stier aggressiv machen will, der fuchtelt wild mit einem Tuch vor ihm herum, und früher oder später wird das Tier auf die schnellen Bewegungen reagieren. Was für den Stier das rote Tuch, ist scheinbar für den Otto-Normal-Luxemburger die französische Sprache. Nachdem die Initialzündung in Sachen Sprachendebatte im Herbst des vergangenen Jahres durch die Petition 689, welche statt dem Französischen das Luxemburgische als Amtssprache einforderte, erfolgte, verstummten die Diskussionen nie wirklich.

Seit diesem Zeitpunkt haben sich nämlich scheinbar viele – neben dem in verschiedenen Bereichen durchaus nachvollziehbaren Einsatz für das Luxemburgische – den vehementen Kampf gegen die Sprache Victor Hugos auf die Fahne geschrieben. Zum Beispiel die Initiative „Nee2015-Wee2050“, die fortwährend auf Facebook mit unzähligen Posts jedes Mal ihre Verbitterung ausdrückt, wenn sie auch nur glaubt, in irgendeinem Bereich würde das Französische bevorzugt. Da neben dem Initiator Fred Keup kaum einer sich öffentlich als Mitglied der Bewegung zu erkennen gibt, gewinnt man zwar unwillkürlich den Eindruck, die Initiative sei mehr oder weniger ein Ein-Mann-Ding. Doch der Stachel und der Unmut gegenüber dem Französischen sind weitaus präsenter als man in einem multilingualen Land wie Luxemburg glauben könnte.

Beste Illustration hierfür sind die öffentlichen Petitionen. Aktuell beschäftigen sich die Petitionen 767 und 785 mit Sprachen. Erstere fordert, Luxemburgisch als Pflichtsprache in den Krankenhäusern einzuführen, und die zweite wehrt sich gegen die Idee von Bildungsminister Claude Meisch, Französisch in den Kinderkrippen und im Cycle 1 zu fördern. Diese Petition hat schnell das Mindestquorum für eine Debatte im Parlament erreicht. Und es ist fast davon auszugehen, dass ein Teil der Unterzeichnenden eher pawlowmäßig auf alles anspringt, was auch nur ansatzweise mit Sprachen und vor allem dem scheinbar verhassten Französisch zu tun hat.

Die französische Sprache ist scheinbar für viele ein rotes Tuch.

Inwiefern sich tatsächlich mit der Sache beschäftigt wird, bleibt ungeklärt. Und man tendiert schon fast dazu zu behaupten, dass es mehr aus Prinzip gegen das im Luxemburger Alltag nicht wegzudenkende Französisch geht als für etwas anderes. Dabei ist es gerade das Französische, das oft die Kommunikation zwischen Ausländern und Luxemburgern erst möglich macht. Geht es manchen womöglich darum, eine künstliche Barriere aufzubauen?

Auf jeden Fall stellt sich die Frage, wieso das Französische als Teufelszeug hochstilisiert wird. Ist es versteckte Fremdenfeindlichkeit? Angst vor Überfremdung? Oder ist es simpler und geht einfach nur auf die schulische Vergangenheit zurück? Am wahrscheinlichsten ist eine Kombination aus all diesen Begebenheiten.

Es wäre allerdings zu simpel die schulischen Erfahrungen als simples Beiwerk abzustempeln, schließlich ist das Fach nach wie vor bei vielen (Luxemburger) Schülern eines der am meist gehassten. Wahrscheinlich auch, weil gerade im Französischen, vor allem in den Anfangsjahren in der Sekundarschule, Grammatik bis zum Abwinken gepaukt werden muss und in dieser Zeit die Lust am Sprechen, Lesen und Schreiben kaum gefördert wird.

Ob eine solche Vorgehensweise noch zeitgemäß und pädagogisch richtig ist, bleibt zu prüfen. Allerdings kann man Kindern und Erwachsenen auch zeigen, dass Sprachenlernen auch Spaß machen kann und man als Luxemburger keine Angst vor einer Fremdsprache zu haben braucht, auch nicht vor dem Französischen.