Worte können wie Gewehrkugeln sein – und die Sprache wie eine Waffe. Dass dabei der Schuss nach hinten losgehen kann, hat letzte Woche Angela Merkel bewiesen. Wenn der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin von einem Flüchtling verübt worden sein sollte, sagte die deutsche Bundeskanzlerin, wäre dies „besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind“. Merkels Flüchtlingspolitik steht längst nicht mehr nur vor einer Bewährungsprobe, sie wird demontiert – und mit ihr die Kanzlerin selbst. Es könne etwas nicht stimmen mit der Abschiebepraxis, polterte gleich Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Und die rechtspopulistische AfD nutzt das Attentat für eine neue Offensive. Zwischenzeitlich sagt Merkel doch das Richtige: „Das ist ein schwerer Tag.“

Das zu Ende gehende Jahr war auch ein schweres für die Demokratie, was nicht nur an der Terrorgefahr und an dem Vormarsch der Autoritären wie Trump, Hofer, Orban und Le Pen liegt. Es liegt zum Teil auch daran, dass das Vertrauen in die Demokratie gesunken ist. „Wir schaffen das“ von Merkel und „Yes We Can“ von Barack Obama haben sich als Worthülsen erwiesen.

Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des kommunistischen Glaubenssystems ist es nicht nur der islamistische Terror, der die Demokratie herausfordert, sondern die Gefahr der Selbstzersetzung. Aus der Verdrossenheit über das repräsentative System erwuchs die Sehnsucht nach einem basisdemokratischen Modell, verwirklicht in Form von Referenden.

Aus der Demokratie scheint für viele selbst ein Glaubenssystem geworden zu sein, „eine Art arroganter Religion“, wie Jochen Bittner in der „Zeit“ schrieb. Die Referenden haben zu Resultaten geführt, die ausgerechnet vielen überzeugten Demokraten nicht in den Kram passte: 2016 war es der Brexit, hinzu kamen der Sturz der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff und der Trump-Triumph, 2015 in Luxemburg das Referendum mit der Absage an das nationale Ausländerwahlrecht und eine Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

„Damnocracy“ ist das Resultat einer Politik des ausgestreckten Mittelfingers.

Die Demokratie droht zur „Damnocracy“ zu werden, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Band um den Waffennarren Ted Nugent. „Damnocracy“ bedeutet weniger, verdammt zu sein zur politisch korrekten Entscheidung mit möglichst viel Konsens-Sauce, sondern das „Damned“ mit dem ausgestreckten Mittelfinger, das dem Wutbürger aus „Trumpeten“ (Trump-Anhängern) im demokratischen Porzellanladen und Pegida-Kreuzrittern, niederländischen Geert-Wilders-Wilderern und ungarischen Orbanisten, polnischen PiS-Nelken sowie Nationalfront-Lepenisten in der Burkini-feindlichen Laizismus-Nation.

Während im kleinen Luxemburg die Trennlinie zwischen Staat und Kirche gezogen wird, in den großen USA der nichtkirchliche Donaldismus, eine Mixtur aus Antidemokratie und unkonventionellen Vorschlägen, die Planwagen der Bibeltreuen aus dem lähmenden Morast gezogen hat, um das Oval Office dekadent zu vergolden, in Deutschland die AfD-Biedermänner selbst zu zündeln beginnen und die Briten die Zugbrücken hochziehen, spielt Aufsteiger China die Muskeln mit Hilfe eines Dopingmittels aus Autoritarismus und Kapitalismus und lacht sich Russlands Vorzeige-Macho-Zar Wladimir Wladimirowitsch Putin, der seinen Job gut beherrscht wie eh und je, in die kampfsporterprobte Faust. Vielleicht ist Trump und Co. für ihn nur ein „polezni durak“, ein nützlicher Idiot, wie der frühere NSA- und CIA-Chef Michael V. Hayden behauptet.

Derweil kommt es in Frankreich, nachdem der nie wirklich linke Präsident François Hollande, alle linken Hoffnungen an die Wand gefahren hat, zum Comeback des konservativen, katholischen Bürgertums in Person des republikanischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon, um Gott zurück nach Frankreich zu bringen und die selbst ernannte „Marianne“ Le Pen in die Schranken zu weisen. Die Renaissance des Konservativismus zur Rettung der Demokratie? Das Vertrauen ist erschöpft, die Hoffnungsträger sind es auch. Aus ihren Worthülsen sind mittlerweile Tretminen geworden, in die sie selbst tapsen. Und Luxemburg? Das Großherzogtum beobachtet die Probleme aus vermeintlicher Distanz. Dabei ist es doch mittendrin.