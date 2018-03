Schon lange hat ein Gedicht nicht mehr so viel Aufsehen erregt wie „Avenidas“ von Eugen Gomringer. Der Dichter hatte es in den 50er Jahren auf Spanisch geschrieben. Seit ein paar Jahren steht es auf der Wand eines Gebäudes in Berlin, in dem die Alice Salomon Hochschule untergebracht ist. Einige Studentinnen hatten das Gedicht als sexistisch bezeichnet, weil es Frauen in Zusammenhang mit Alleen und Blumen zum Objekt eines „Bewunderers“ mache. Daraufhin beschloss die Hochschule, Gomringers Poem von der Wand zu entfernen. Die Diskussion um „Avenidas“, das angeblich Frauen herabsetzt, ist ein Beispiel aus der aktuellen Sexismus-Debatte. Ein Fall im Dauerstreit um die Political Correctness. Einmal mehr hat die Moralkeule zugeschlagen, das Fallbeil der politischen Korrektheit fiel zeitgleich mit dem Hashtag-Hype um #MeToo. Letztere Kampagne im Zuge der Skandale um körperliche Übergriffe gegen Frauen war nötig. Viel zu lange war geschwiegen worden. Viel zu lange waren Täter unbehelligt geblieben. „Bald nervte die Kampagne“, schrieb die frühere Femen-Aktivistin Zana Ramadani in der Zeitschrift Cicero. Es sei nicht mehr unterschieden worden zwischen einer Vergewaltigung, unerwünschten Umarmung, Komplimenten und einer unbeholfenen Wortwahl. Es habe den Anschein, meint Ramadani, als litte die Hälfte der Menschheit unter der Dauergeilheit der anderen, Frauen seien umgeben von potenziellen Vergewaltigern.

Der Kampf gegen Sexismus darf nicht zum Bumerang werden.

Im englischen Sprachraum gibt es den Begriff „rape culture“. Diese „Vergewaltigungskultur“ sei allgegenwärtig in Film und Literatur, Mode und Musik. Einigen Musikrichtungen – unter anderem Hip-Hop – wird nachgesagt, sexistisch und homophob zu sein, obwohl es mittlerweile auch feministischen und „queeren“ Rap gibt. Doch die Diskussion lässt sich noch ausweiten: Inwiefern hat Vergewaltigung etwas mit Kunst zu tun? In ihrer kritischen Form nichts. Angeblich Kulturschaffende wie Weinstein oder Wedel sind Feinde der Kunstfreiheit, weil sie ihre Schauspielerinnen sexuell unterdrückten. Doch was haben Filme von Woody Allen oder jene, in denen Kevin Spacey mitspielt, damit zu tun, was ihre Regie- oder Schauspielstars verbrochen haben? Wie weit darf der Kampf gegen Sexismus gehen?

Er darf jedenfalls nie jene vergessen, die nicht im Rampenlicht stehen, sondern tagtäglich sexueller Gewalt im Verborgenen zum Opfer fallen – von häuslicher Gewalt und Diskriminierung. Täter müssen angezeigt und verurteilt werden. Wird der MeToo-Hype aber zum Generalverdacht, erreicht er das Gegenteil und nutzt jenen Gegnern der Political Correctness, die mit dem Wutreflex reagieren: „Das wird man wohl noch sagen dürfen.“ Eben jenen, die sich im Geiste einer patriarchalischen Gesellschaft bei Altherrenwitzen auf die Schenkel klatschen – und ihren Angestellten oder Kolleginnen auf den Po. Ein wahlloser Gebrauch der Korrektheitskeule würde zum Bumerang werden.