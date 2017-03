Von Aserbaidschan wissen die wenigsten etwas – außer vielleicht, dass die ehemalige Sowjetrepublik zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer im Erdöl und Erdgas schwimmt und die Hauptstadt Baku 2015 die ersten Europaspiele und 2016 erstmals ein Formel-I-Rennen veranstaltete. Bei der Fußball-EM 2016 leuchtete der Schriftzug „Energy of Azerbaijan“ an den Banden auf, und der Champions-League-Finalist Atletico Madrid trug vor nicht langer Zeit die Trikotwerbung „Azerbaijan – Land of Fire“. Nicht ganz so bekannt ist, dass Aserbaidschan finanzielle und im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik wirtschaftliche Hilfe von der Europäischen Union erhält und dass die EU größter Abnehmer aserbaidschanischen Erdöls ist. Zudem ist das Land seit 2001 Mitglied des Europarats und deshalb in die europäischen Strukturen eingebunden.

Andererseits ist der vorderasiatische Staat mit seinen knapp zehn Millionen Einwohnern fest in den Händen des Clans von Präsident Ilham Alijew. Zudem sind laut dem Bericht von Amnesty International mindestens 18 Oppositionelle dort inhaftiert. Die Liste politischer Gefangener dürfte aber noch viel länger sein. Die Organisation Reporter ohne Grenzen führt Aserbaidschan auf ihrer Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 162 von 180 Staaten. Dass das Land nun in luxemburgische Erinnerung gerufen wird, liegt an dem Europaabgeordneten Frank Engel. Der CSV-Politiker hat als Teilnehmer einer EU-Beobachtermission bei einem Verfassungsreferendum die Region Bergkarabach besucht – aus aserbaidschanischer Sicht „illegal“. Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und dem Nachbarland um das hauptsächlich von Armeniern bewohnte Gebiet innerhalb Aserbaidschans ist seit dem Waffenstillstand von 1994 „eingefroren“.

Die Behörden in Baku haben Engel auf eine „schwarze Liste“ gesetzt und Interpol um seine Festnahme gebeten. Engel wiederum hätte am liebsten den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Luxemburg und Aserbaidschan. Allerdings hat das Großherzogtum keinen Botschafter in Baku – und diplomatische Beziehungen hat es bisher zu keinem Staat abgebrochen. Außerdem wäre der Abbruch diplomatischer Beziehungen eines der letzten Mittel, um Druck auf ein Land auszuüben. Diplomatie ist und bleibt das wichtigste Instrument der Außenpolitik und der Kern außenpolitischen Handelns. Sie ist – wie im „Handbook of International Relations“ nachzulesen ist – der „Maschinenraum der internationalen Beziehungen“ und gilt als die „Kunst des Möglichen“. In der Diplomatie werden die Räder der internationalen Beziehungen geschmiert, gewartet und gedreht. Sie aufzugeben, käme einer Kapitulation gleich.

Die diplomatischen Beziehungen mit den Anrainerstaaten der EU sind in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden. Das betrifft nicht zuletzt auch die Türkei, die momentan die Liste jener Länder anführt, in denen Journalisten in direktem Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit eingesperrt sind. Unter anderem befindet sich der deutsch-türkische Journalist und frühere Mitarbeiter der Wochenzeitung woxx Deniz Yücel dort in Polizeigewahrsam. Das bereitet unter anderem Außenminister Jean Asselborn „große Sorgen“. Aber deshalb ein Abbruch der Beziehungen? Sicherlich nicht. Das heißt aber nicht, dass EU-Abgeordnete auf Reisen durch Aserbaidschan mit Gastgeschenken wie Gold, Silber und Kaviar überhäuft werden dürfen, wie vor ein paar Jahren geschehen, um sie als Lobbyisten zu kaufen. Also Diplomatie ja, aber „Kaviar-Diplomatie“ nein!