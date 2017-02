„Fake News“ sind auch nach dem Amtsantritt von Donald „die Föhnmatte, die schneller regiert als ihr Schatten“ Trump ein sehr heißes Eisen. In Europa stehen mit der Präsidentenwahl in Frankreich und der Bundestagswahl in Deutschland zwei wichtige Wahlen auf dem Programm. Der Anreiz für verschiedene Parteien, anhand von Fehlinformationen leichtgläubige Wähler für sich zu gewinnen, wird in den nächsten Monaten wahrscheinlich eher zu- als abnehmen.

Dabei ist das Phänomen der „Fake News“ nicht ganz so neu, wie manch einer glauben lassen will, schließlich gibt es in der Geschichte der Menschheit zahlreiche Beispiele dafür, dass gezielt gestreute Lügen dazu dienten, dem Ruf des (politischen) Gegners nachhaltig zu schaden und ihn zu diskreditieren. Doch scheinbar verfallen heutzutage immer leichter Menschen dem Sirenengesang der Desinformation.

Umso lobenswerter ist es da, wenn das Unterrichtsministerium versucht, das Übel an den Wurzeln zu packen und in einem Rundschreiben an die Luxemburger Lehrer Ende Januar eine Themensequenz über „Fake News“ vorschlägt, mit der Schülern kritischer Geist gegenüber verdrehten Wahrheiten, Lügen und anderen erfundenen Fakten eingeimpft werden soll. In diesem Schreiben erklärt das Ministerium, wie schwer es teilweise sei, „Fake News“ von richtigen Nachrichten zu unterscheiden, und wie wichtig die kritische Auseinandersetzung mit Medien und Informationen sei, um die Fake-Spreu vom Nachrichten-Weizen zu trennen. So weit so gut.

Breitbart wird in den kommenden Monaten in Europa verstärkt in den Fokus geraten.

Der besagte Newsletter schließt mit einer Liste von Internetverweisen, welche es den Lehrern ermöglichen soll, eine Themensequenz über „Fake News“ auf die Beine zu stellen, ab. Alles lobenswert, alles gut, könnte man fast meinen, hätte(n) der (oder die) Verfasser dieses Newsletters als letzte mögliche Quelle nicht auf einen Artikel der Internetseite breitbart.com verwiesen.

Bei jedem halbwegs informierten Zeitgenossen schrillen bei Erwähnung dieser Seite die Alarmglocken, nur im Schulministerium scheint man völlig ahnungslos, was oder wer die Breitbart-Betreiber sind. Die Seite gilt (laut FAZ) „als Meister der Fake News“, als „extrem rechts“ (Handelsblatt) als „rechtsradikal und antisemitisch“ (Deutschlandradio) und arbeitet mit mehr als dubiosen Methoden. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Seite Texte und Filme dermaßen manipuliert und verzerrt, dass es sogar eigens ein Verb im Englischen für diese Arbeitsmethode gibt. „To breitbart“ heißt nichts anderes, als Aussagen aus politischen Motiven absichtlich aus ihrem Kontext zu reißen. Also nicht wirklich die Internetseite, die man als empfehlenswerte Quelle im Bereich „Fake News“ ansehen sollte.

Und sei alles nicht schon penibel genug, liebe(r) Schreibtischtäter im Schulministerium, rein zufällig wurde die Seite von 2012 an von Stephen Bannon, dem Chefstrategen von Donald Trump und aktuell ranghöchsten Berater im Weißen Haus betrieben, der die Seite zu einem offen sexistisch, rassistisch und extrem rechts-konservativen Medium trimmte. Die Seite wird in den kommenden Monaten in Europa verstärkt in den Fokus geraten, denn die Nachrichtenseite will auch in Deutschland und Frankreich im Wahlkampf mitmischen.

Spätestens dann wird man vielleicht auch im Schulministerium begreifen, dass es ziemlich dumm gelaufen ist, von „Qualitätsmedien“, „kritischer Analyse“ oder Ähnlichem zu schreiben und selbst auf eine dubiose Nachrichtenseite hereinzufallen. Hoffentlich…