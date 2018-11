Wenn Politik das gesellschaftliche Leben widerspiegelt und das Leben nach Macbeth „nichts mehr als eine Fabel“ ist, „erzählt von einem Idioten, voll mit Schall und Wahn, die nichts bedeutet“, dann kommt der Streit in der britischen Politik um den Austritt aus der Europäischen Union einem Königsdrama von Shakespeare gleich. Es ist ein Hauen und Stechen um Mehrheiten. Zwar wird dabei nicht nach dem Leben der Königin getrachtet, aber letztendlich um das politische Schicksal von Premierministerin Theresa May gestritten – und um das historische Schicksal des Vereinigten Königreichs. Und nicht zuletzt um die Zukunft Europas.

Für die Europäische Union war die Entscheidung der Wähler Großbritanniens beim Referendum am 23. Juni 2016 für den Brexit ein herber Rückschlag. In Brüssel keimt nun wieder etwas Hoffnung auf. Am besten drückte dies Donald Tusk, der Präsident des EU-Rates, aus. Zwar sei die EU auf einen geordneten Austritt der Briten vorbereitet, aber auch auf einen harten Brexit ohne Übergangsperiode. Aber am besten wäre Brüssel auf gar keinen Brexit vorbereitet. Die Briten sollten demnach einfach bleiben. Europa wäre gestärkt.

Während sich die Politiker im Unterhaus des Parlaments in London zanken, zögert in Berlin die deutsche Regierungschefin Angela Merkel in Hamlet-Manier einmal mehr, so dass der 93-jährige deutsch-französische Publizist Alfred Grosser die Bundeskanzlerin auffordert, sich endlich zu den Vorschlägen von Emmanuel Macron zu äußern. Dieser hatte unlängst eine „echte europäische Armee“ vorgeschlagen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete dies zu Beginn seines Paris-Besuchs anlässlich der Hundertjahrfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs als kränkend, gab sich danach aber wieder versöhnlich.

In der britischen Politik herrscht Chaos, während Frankreichs Präsident ein Zeichen setzt.

Die Forderung, eine gemeinsame europäische Armee aufzubauen, ist nicht neu. Bereits 1952 sollte eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) geschaffen werden, um die westeuropäische Einigung zu fördern. Daran wären Frankreich, Italien, die Bundesrepublik Deutschland und die Benelux-Staaten beteiligt gewesen. Das Projekt scheiterte allerdings 1954, da es in der französischen Nationalversammlung keine Mehrheit dafür fand. Ein halbes Jahrhundert später schlugen die beiden Außenminister Dominique de Villepin und Joschka Fischer die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion (ESVU) vor. Sie wurde am 11. Dezember 2017 beschlossen. Eine gemeinsame Armee war dies aber nicht. Macrons Initiative ist also mehr als neuer Wein in alten Schläuchen. Es ist vielmehr eine Wiederbelebung der europäischen Idee auf einem Gebiet, das nicht zu den Stärken der Europäischen Union gehört. Vor gut einem Jahr sprachen sich etwa 20 EU-Staaten für eine strukturierte Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungspolitik aus. Ein Grund dafür war die Wahl Trumps zum US-Präsidenten. Letzterer hat die Europäer zu einem stärkeren militärischen Engagement aufgefordert. Außerdem hat seine teils erratische Regierungspolitik, die Abwendung vom Multilateralismus – also die Orientierung am amerikanischen Isolationalismus und Protektionismus und die Abkehr vom Internationalismus – und die Drohung, weniger Bündnisengagement zu zeigen, zumindest bei einigen Europäern die Hoffnung geweckt, dass Europa jetzt näher zusammenrückt. Die Hoffnung wurde enttäuscht: Trump hofierte sogar einige Rechtspopulisten, die nicht gerade Verfechter des europäischen Integrationsgedanken sind, während die politische Zentrifugalkraft im einst von dem früheren amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld als „Alter Kontinent“ beschimpften Europa zunahm – verstärkt durch das Gebaren von Nationalisten in mehreren Ländern, insbesondere Polen und Ungarn, und der teilweisen „Machtergreifung“ von Matteo Salvinis Lega in Italien.

Ein nicht zu unterschätzender Beschleuniger dieser Zentrifugalkraft war das für Proeuropäer katastrophale Brexit-Referendum im Vereinigten Königreich. Dass ausgerechnet dort durch das Scheitern des Austritts die Rückkehr zum europäischen Gedanken wieder an Fahrt gewinnt, war nicht abzusehen. Dies kann am ehesten noch mit Shakespeare erklärt werden. So heißt es in „Richard II.“: „So liederlich wie tollkühn. Doch durch beides sehe ich noch einen Funken bessere Hoffnung.“