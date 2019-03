Zugegeben: Es hört sich nach einer ziemlichen Schnapsidee an, doch in Kenia wird seit dem vergangenen Jahr versucht, dem dramatischen Waldsterben mit „Seedbombing“ entgegenzuwirken. In der ostafrikanischen Republik sind nur noch sieben Prozent der Bodenfläche von Wald bedeckt. Empfehlungen der Vereinten Nationen sehen ein Minimum von zehn Prozent Wald vor. Acht Prozent des Baumbestandes sind in den letzten 50 Jahren gerodet worden. Ob diese spezielle Art der Aufforstung mit den verschossenen Pellets, die sonst vor allem in der Guerilla Gardening-Bewegung im urbanen Umfeld verbreitet sind, gelingt, bleibt am Ende abzuwarten. Allerdings steckt hinter der Idee – wen wundert’s – nicht die Politik, sondern eine Privatinitiative.

Und das kenianische Beispiel zeigt vor allem eins, die politische Ebene tut sich extrem schwer damit zu handeln und schnell konkrete Lösungen umzusetzen. Zwar wird viel diskutiert, geredet, geplant und regelmäßig zu mutigeren Entscheidungen aufgerufen. Aber meistens ist alles Schall und Rauch und in der Realität finden sich dann in der Regel Minimalziele und Mindestforderungen wieder, die dann auch noch schleppend umgesetzt werden. Bestes Beispiel: Frankreich.

Präsident Macron wollte die Zukunft seines Landes nachhaltiger gestalten. Mit unter anderem einer erhöhten Besteuerungen von Mineralölprodukten. Doch der Strahlemann der „Republique en marche“ musste – auch wegen der anhaltenden Proteste der „Gilets jaunes“ – kräftig zurückrudern. Dass während seiner Präsidentschaft noch ambitiöse ökologische Reformen umgesetzt werden, kann schon jetzt bezweifelt werden. Der komplette Atomausstieg ist sowieso erstmal aufgeschoben.

Dieses politische Rumgeeiere hat in Frankreich zu zwei Dingen geführt: Erstens hat der engagierte Umweltschützer Nicolas Hulot nach nicht mal anderthalb Jahren sein Amt als Umweltminister hingeschmissen, und zweitens haben sich vier Nichtregierungsorganisationen unter dem Namen „l‘affaire du siècle“ zusammengetan, Unterschriften gesammelt und Beschwerde beim Verwaltungsgericht in Paris eingereicht. Ziel ist den französischen Staat wegen Untätigkeit im Bereich des Klimaschutzes vor Gericht zu bringen. Pikanterweise ist unter den vier NGOs auch die „Fondation pour la nature et l’homme“. Eine Umweltstiftung, welche 1990 von Nicolas Hulot ins Leben gerufen wurde.

Dieses Vorgehen ist aber keine Premiere. Ein anderer europäischer Staat wurde schon wegen Untätigkeit verurteilt. Die Niederlande müssen, nach dem ein Zivilgericht auf Grund einer Klage von Klimaschützern im Oktober letzten Jahres in einem Berufungsverfahren, das ein Urteil aus der ersten Instanz bestätigte, die Emissionsminderung vorantreiben. Als historisch wurde diese Entscheidung betitelt.

Vielleicht nicht historisch, aber dennoch ein eindeutiges Zeichen, ist sicherlich das, was am Freitagmorgen in Luxemburg über die Bühne ging. Mehrere Tausende Schüler beteiligten sich am weltweit stattfindenden „Globalstrike for future“ und setzten damit ein Zeichen. Und um zu vermeiden, dass ein Teil der üblich verdächtigen mediengeilen Politprominenz sich das Event einverleibt, wurden Politiker und Parteien bewusst aus der ersten Reihe verbannt. Es scheint ganz so, als würde sich die heutige Jugend nicht vom Politzirkus blenden zu lassen…