Baseball-Kappen, zerrissene Jeans, bauchfreie Tops und ausgeschnittene Dekolletés im Klassenzimmer: Dieser Look erfreut nicht gerade die Schulleitungen. Deshalb gibt es in Lyzeen hierzulande eine „Charte vestimentaire“. Diese sei aus erzieherischen Gründen erlassen worden, heißt es. Schließlich sollten die Schüler wissen, dass man nicht im Pyjama oder Bikini-Oberteil zum Unterricht erscheint. Im Schulgesetz steht: „La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte.“

Zum demokratischen Rechtsstaat gehört das Recht auf freie Meinungsäußerung ebenso wie die Religionsfreiheit. Nabelfreiheit hingegen hat nichts damit zu tun, und Nabelschau ist ein Phänomen der sozialen Netzwerke. Eine Diskussion, welche die Frage der freien Religionsausübung und der Unterdrückung der Frauen im Islam betrifft, wurde vor einigen Jahren vor allem in Deutschland und Frankreich als Kopftuchstreit geführt. Damit korrespondiert auch der jüngst erneut vom Zaun gebrochene Streit um das Verschleierungsverbot.

Die Nachricht, dass die Regierung per Gesetz die Verschleierung in öffentlichen Einrichtungen verbieten möchte, hat eine Debatte neu belebt, die traditionell bisher vor allem vom rechten Lager angeheizt worden war. Fälschlicherweise wird das Verschleierungsverbot auch als „Burka-Verbot“ bezeichnet: Eine Burka ist ein Ganzkörperschleier, bei dem sogar die Augenpartie durch ein Stoffgitter verhüllt ist – Frauen, die so gekleidet sind, wurden in Luxemburg bisher fast nicht gesichtet. Ein Niqab hingegen ist ein Schleier, der für die Augen einen schmalen Schlitz freilässt. Die Zahl der Frauen, die ihn tragen, beschränkt sich im Großherzogtum auf ein gutes Dutzend. Also eine Quantité négligeable? Mitnichten, denn den Kombattanten in dem Streit geht es ums Prinzip.

Im Sinne des Laizismus wäre es richtig, die Verschleierung in Behörden zu verbieten.

Außerdem geht es um Symbolik, wie das Burkini-Verbot von Cannes im letzten Sommer zeigt: Der Badeanzug, der außer Gesicht, Füßen und Händen den ganzen Körper bedeckt, ist ebenso wie das Kopftuch zu einem Symbol geworden und steht einerseits für das Selbstbestimmungsrecht muslimischer Frau, andererseits für deren Unterdrückung. Manch einer wird sich die Frage stellen, wie weit die reichlich undifferenzierte Diskussion noch gehen soll, wenn beim Badeverbot für Bekleidete nur an Musliminnen und nicht an hinduistische Inderinnen gedacht wird und wenn aus Hidschabs Niqabs und aus Tschadors Burkas gemacht werden – und eine selbstgehäkelte Variante des Burkini womöglich bald als Burkina Faso verballhornt wird? Eines hat sich jedenfalls gezeigt: In Luxemburg wie in anderen Ländern wird nach wie vor ausgeblendet, dass der Islam – wie auch andere nichtchristliche Religionen – ein Teil der Gesellschaft in fast allen Ländern Europas ist.

Geholfen hat die Diskussion bisher niemandem außer den Rechtspopulisten, die damit im Wahlkampf punkten wollen. In Luxemburg ist der „Burka-Streit“ keine Frage von rechts oder links: Als Verfechter des Verschleierungsverbots haben sich der LSAP-Minister Nicolas Schmit und der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar hervorgetan. Beide mussten sich von Nachwuchspolitikern aus verschiedenen Lagern die Bezeichnung „ältere Herrn“ gefallen lassen. Schmit revanchierte sich und bezeichnete die Mitglieder der Jugendorganisationen von Grünen, DP und LSAP als „naive Jugendliche“. Déi jonk Gréng wie auch Jungsozialisten und Jungliberale wollen sich jedoch nicht gesetzlich vorschreiben lassen, was Menschen hierzulande anziehen dürfen und was nicht. Und sie liegen richtig, wenn sie sagen, dass es wichtigere Themen gibt als ein gesetzliches „Burka-Verbot“.

Richtig ist aber auch, dass es um prinzipielle Fragen der Trennung von Staat und Glaubensgemeinschaften geht und um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Ein weiteres Argument ist der Schutz vor Terroristen. Doch Attentate gab es selbst in jenen Ländern, in denen die Verschleierung längst verboten ist. Dabei war Belgien das erste in Europa. Was die Stellung der Frau angeht, gibt es viele selbstbewusste muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, aber keine Burka. Ganz im Sinne des laizistischen Staates wäre es richtig, die Verschleierung in öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Schulen oder Krankenhäusern zu verbieten; im Sinne der Freiheit, sich zu kleiden wie man möchte, aber nicht auf der Straße. Und wer von der Polizei kontrolliert wird, muss seine Vermummung ablegen – ob Burka, Helm oder Sturmhaube – und Gesicht zeigen.