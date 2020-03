Mit einem „Theater des Absurden“ hat kürzlich die Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ das Spitzenspiel des italienischen Fußballmeisters Juventus Turin gegen Inter Mailand verglichen – ein „Geisterspiel“ vor leeren Zuschauerrängen. Ähnlich bizarr war das Konzert von James Blunt in der leeren Hamburger Elbphilharmonie. „Das Absurde regiert. Es regiert im Gewand eines Virus, das die Welt in Atem hält“, schreibt der deutsche Philosoph Stefan Groß-Lobkowicz, Chefredakteur des Debatten-Magazins „The European“. Fast tröstend fügt er hinzu: „Es gibt nichts Absurdes, gegen das der Mensch sich nicht stemmen kann.“

In seinem Roman „La peste“ von 1947 erzählt Albert Camus von einer Epidemie in Oran, seiner algerischen Heimat. Die Pest hält die Bewohner in Angst und Isolation. Der Kampf gegen sie symbolisiert den Kampf gegen die Absurdität. Sie erschüttert die Menschen in ihrer Existenz. Und sie zwingt sie, mit den Mitteln der Vernunft die solidarische Revolte gegen das Absurde aufzunehmen. „Unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander sind auf eine Probe gestellt“, sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in Bezug auf die Bedrohung durch das Coronavirus an anderer Stelle dazu rät, „soziale Kontakte weitestgehend“ einzustellen. Und einer ihrer potenziellen Nachfolger, Armin Laschet: „Alle sollten sich auf den Gemeinschaftssinn besinnen.“

Das Coronavirus ist unheimlich, weil es ein unsichtbarer Feind ist.

Wenn der politische Zeitgeist von Abgrenzung und Abwehr bestimmt ist, dann sei Covid-19 die passende Krankheit dazu – die Globalisierung werde auf die Isolierstation geschickt, schrieb die Süddeutsche Zeitung kürzlich in ihrem Leitartikel unter dem Titel „Der große Rückzug“. Gemeint ist eine politische Entwicklung, die seit Jahren die Weltpolitik bestimmt und die seit dem Auftreten des Coronavirus beschleunigt stattfindet. Donald Trump hat seinen Aufstieg dem Wunsch nach einer Abkehr von einer zu komplexen Welt verdankt, die Briten haben sich mit dem Brexit auf ihre Insellage zurückgezogen, und der Multilateralismus wird zunehmend als untauglich befunden – und mit ihm seine Institutionen wie die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen. Handelskonflikte bestimmen mittlerweile die Weltwirtschaft. Der Ruf nach nationaler Souveränität erscheint wie ein Reflex auf die Globalisierung, die viele ignoriert und überfordert hat und als deren Folge nicht wenige Menschen die Corona-Pandemie begreifen.

Das Coronavirus ist uns unheimlich, weil es eine neue übermächtige Bedrohung darstellt, meint Barbara Dribbusch von der Berliner „tageszeitung“. Es ist ein unsichtbarer Feind, man kann nicht mit dem Finger auf ihn zeigen – und nicht gegen ihn demonstrieren. Immer härtere Maßnahmen werden ergriffen, um die Verbreitung zu verlangsamen. Wie in einem Horror- oder Science-Fiction-Film wird dem feindlichen Monster mit immer größeren Waffen begegnet – und keine ist tauglich. Das Virus ist besonders perfide, denn jeder kann es in sich tragen, ohne Symptome zu zeigen.

Bis jetzt sind den Regierungen von Luxemburg und der benachbarten Staaten in der Coronavirus-Krise noch keine ersichtlichen Fehler unterlaufen. Das Krisenmanagement funktioniert – und war bisher wirkungslos. Am Umgang mit ihr werden nicht nur die Regierungen gemessen, sondern die Menschheit. Unsere Freiheiten werden eingeschränkt, ganze Länder werden unter Quarantäne gestellt. Die Gesellschaft befindet sich im Ausnahmezustand. Der Mensch, das gesellige, soziale Wesen wird isoliert und mit seiner Angst alleingelassen, „Social Distancing“ als Losung. Die schlimmste Seuche sei die Angst vor der Seuche, weiß Dribbusch. Wer Angst hat, zieht sich zurück, verkriecht sich, schottet sich ab, schließt Grenzen. Aber ein Virus hat keine Nationalität und kennt keine Grenzen. Corona und Covid-19 zeigen: Abschottung bietet keinen wirklichen Schutz mehr. Die Angst hat eine globale Dimension erreicht. Sie wirft uns auf uns selbst zurück. Damit steigt unsere Verantwortung. Nicht nur für uns selbst, und nicht nach dem Motto „Rette sich wer kann“, sondern auch für die anderen. Umso bedeutender ist Camus „Pest“, das Buch zur Krise, ein Plädoyer für Solidarität und Zusammenhalt. Denn nur wenn sich die Menschen gemeinschaftlich gegen die „Pest“ stemmen, haben sie eine Chance.