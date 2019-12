Die Zeit bestimmt das Leben des Menschen. Wenn wir an sie denken, kommt uns häufig das Bild eines Flusses in den Sinn. Die Zeit fließt dahin. Je älter wir werden, desto schneller scheint sie zu verrinnen. Jahre vergehen, Monate, Wochen, Tage, Stunden, Sekunden – unser Leben ist getaktet. Wir haben die Zeit eingeteilt. Wie von einem Metronom diktiert, verläuft unser Leben in Intervallen und im beschleunigten Tempo. Ohne Zeit wäre alles nichts. Unser Denken bewegt sich in einem Kontinuum von gestern, heute und morgen – zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das Dazwischen, was wir als Gegenwart verstehen, beschränkt sich, wie Hirnforscher herausgefunden haben, auf einen drei Sekunden langen Abschnitt, in dem unser Gehirn alle Ereignisse, die es wahrnimmt, bündelt. Längere Zeitabschnitte speichert es mit dem Gedächtnis. Mit der Erinnerung.

Lange galt, dass die Zeit für alle gleich ist. Doch Einsteins Relativitätstheorie hat viele Gewissheiten auf den Kopf gestellt. Auch jene von der absoluten Zeit. Der Takt der Zeit hängt demnach vom Betrachter ab. Dies gilt auch für die verschiedenen Einteilungen. Es gibt unterschiedliche Kalender, so dass nicht jeder Mensch im 21. Jahrhundert lebt und auch nicht jeder die bei uns so beliebte geschichtliche Einteilung in Jahrzehnte vornimmt. Und es gibt Kulturen, die ein ganz anderes Verständnis von Zeit haben als wir. Neben Uhrzeitmenschen wie vor allem in den modernen Industrieländern in Nordamerika und Europa, deren Tagesabläufe von Uhren determiniert sind, gibt es Ereigniszeitmenschen, bei denen die Zeit nach Ereignissen strukturiert ist. Und es gibt jene, die ein zyklisches Weltbild haben. Für sie ist das Leben eine Abfolge von Tagen und Jahren, die nach gleichen Mustern ablaufen und immer wiederkehren.

Nach dem gregorianischen Kalender geht nun ein Jahrzehnt zu Ende. Es begann mit Fukushima, Politikern wie Obama und dem Arabischen Frühling – und endet mit den weltweiten Klimaprotesten, Donald Trump und den Trümmern des Syrienkrieges. Das Jahrzehnt war geprägt von islamistischem Terror sowie von rechtsextremistischen Anschlägen und zunehmenden nationalistischen Tendenzen, aber auch von mehreren Naturkatastrophen. Je nach Sichtweise stehen unterschiedliche Themen und Ereignisse im Vordergrund. Sie einzuordnen, obliegt den Historikern.

Das Leben hat sich rapide beschleunigt. Vielerorts herrscht Hektik. Der Kapitalismus brachte die Lösung „Zeit ist Geld“. Im Zeitalter der Globalisierung sind Schnelligkeit und Flexibilität zur Norm geworden. Die Beschleunigung durchdringt alle Lebensbereiche. Diese Tendenz hat sich vervielfacht mit der Digitalisierung, was wiederum Auswirkungen auf unsere Psyche hat. Wir werden mit Informationen und Reizen überflutet. Wir passen uns dem bewusst oder unbewusst an. Doch es gibt zugleich einen Trend zur Entschleunigung, der dieser Überforderung entgegensteuert. Er beinhaltet die Rückkehr zur Langsamkeit und die Wiederentdeckung der Muße: Mehr Zeit haben und die Zeit als wertvolles Gut betrachten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen geruhsame Feiertage. Und nehmen Sie sich Zeit!