Bürgerkrieg in Syrien, Flüchtlingskrise, Brexit, Terroranschläge von Brüssel über Orlando und Ankara bis Nizza und Berlin, Fußball-Europameisterschaft, Olympische Sommerspiele oder hierzulande LuxLeaks-Prozess(e), fixe Radarfallen, Steuer-, Polizei-, Taxi- und Elternurlaubsreform, die Idee des Spacemining und die Lunghi/Schram-Affäre…

Es gibt viele Themen, welche in den letzten zwölf Monaten für Aufsehen, Entrüstung und Gesprächsstoff sorgten. An dieser Stelle hätte man sicherlich rückblickend zu all diesen Themen seinen Senf abgeben können, doch ein weiteres Thema drückte den letzten zwölf Monaten seinen Stempel auf: Der Triumph-Zug des Populismus mitsamt dem Phänomen der Fake-News.

Dass „The Donald“ im November zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt würde, damit hätte wohl zu Beginn des Jahres – als noch mehrere Kandidaten bei den Republikanern im Rennen waren – keiner gerechnet. Dass Trump nun die mächtigste Föhnmatte der Welt ist, hat er vor allem seinem populistischen Auftreten und nicht zuletzt auch dem absichtlichen Verbreiten von Falsch-Informationen im Wahlkampf zu verdanken. Nicht umsonst wurde er schon als „Chefredakteur der Fake-News-Bewegung“ betitelt.

Das Phänomen der bewussten Streuung von Falschinformationen ist längst in Westeuropa angekommen. Und hat sich rasend wie ein Virus verbreitet. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen die etablierten Medien mit Missachtung strafen, war der Nährboden hierfür gegeben.

Die kommenden Wahlkämpfe werden zeigen, ob sich postfaktische Politik etablieren wird.

Als kein weiterer Beweis mehr nötig war, dass 2016 das Jahr der populistischen Fakenews ist und es leicht ist, Effekthascherei mit ihnen zu betreiben, ließ es sich Marc Spautz nicht nehmen, es noch einmal eindrucksvoll unter Beweis zu stellen. Sein „Kleeschen“-Gate (das Wort „Gate“ im Zusammenhang mit jenem hanebüchenen Facebook-Post zu benutzen, gehört eigentlich ab sofort verboten) entpuppte sich zwar schnell als ein gnadenloses Eigentor. Aber wieso der Präsident der größten Oppositionspartei sich auf ein solches Niveau herunter lässt, bleibt fraglich.

Oder war dieser populistische postfaktische Post ein Test, um herauszufinden, ob auch das Luxemburger Wahlvolk auf eine aus der Luft gegriffene Behauptung hereinfällt? Wenn das die neue Taktik der CSV ist, dann haben Falschmeldungen auch im Großherzogtum noch eine große Zukunft vor sich…

Die verschiedenen Wahlkämpfe 2017 (unter anderem mit der Bundestagswahl in Deutschland und den Präsidentschaftswahlen in Frankreich) werden jedenfalls zeigen, wie sehr postfaktische Politik sich in der (Luxemburger) Politlandschaft etablieren kann.

Jetzt stehen erstmal die Feiertage ins Haus, und das ganze revue-Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten, ein gesundes, glückliches, abwechslungsreiches und spannendes neues Jahr. Das ist Fakt!