Das Coronavirus macht vor nichts Halt. Nicht vor Grenzen und auch nicht vor sozialen Unterschieden. Es trifft Arme wie Reiche. Auch hat es alle Regionen der Welt befallen. Corona ist sicherlich eine globale Herausforderung. Doch ist das Virus wirklich der große Gleichmacher, wie manche behaupten? Macht es keine Unterschiede? Tötet es ohne Ansehen von Herkunft und Schichtzugehörigkeit? Rein medizinisch stimmt das. Doch es bedroht vor allem Menschen, die schlecht bezahlt sind.

Die Auswirkungen der Pandemie sind je nach Land, sozialem Milieu sowie den finanziellen Ressourcen und der körperlichen Verfassung der betroffenen Person unterschiedlich. Ein wichtiger Faktor ist, wie gut das Gesundheitssystem des jeweiligen Landes vorbereitet ist. Zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungsländern liegen hierbei Welten, aber auch zwischen den Staaten wie Deutschland und Luxemburg einerseits sowie Italien, Spanien und den USA andererseits. So verfügt das deutsche Krankenhauswesen über viermal so viele Intensivbetten pro 100.000 Einwohner wie das italienische: 33,9 gegenüber 8,6 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom 2. April.

Die Pandemie zeigt die sozialen Ungleichheiten weltweit auf.

Nicht weniger unterschiedlich sind die Folgen der verschärften Ausgangsregeln: Ob jemand über ein großes Haus mit Garten verfügt oder eine Familie mit vielen Kindern in beengten Wohnverhältnissen lebt – je größer die Wohnung, desto besser und länger lässt es sich darin aushalten. Der Ausnahmezustand hat die sozialen Ungleichheiten weiter offengelegt. Die einen haben sich im Home-Office eingerichtet und kommunizieren per Videokonferenzen, die anderen sind in Kurzarbeit oder – wie Friseure, Bauarbeiter, in der Gastronomie Beschäftigte, etc. – können gar nicht arbeiten. Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen sind von wirtschaftlichen Risiken stärker betroffen. Wenn sie dazu noch selbstständig oder gar auf Schwarzarbeit angewiesen sind, haben sie in vielen Ländern keine Lohnfortzahlung, Sie bekommen kein Geld mehr. Es fehlt ihnen außerdem in der Regel an Rücklagen für den Notfall. Und sie verfügen kaum über Ressourcen, um Rechtsansprüche zu erheben. Von einer „Hierarchie der Not“ hat „Die Zeit“ unlängst geschrieben. Die Corona-Krise trifft besonders die sozial Schwachen: Geringverdiener, Leiharbeiter und Alleinerziehende. Sie gehören in sozialer Sicht zur Risikogruppe. „Eine Krise trifft diejenigen am stärksten, die am schwächsten sind“, bestätigt der deutsche Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge. Also nicht nur die Immunschwachen, sondern die Einkommensschwachen.

Die Epizentren der Pandemie haben sich in den vergangenen Wochen verlagert: von China nach Europa und dann nach Amerika. Während sich zeigte, wie schlecht das Gesundheitssystem der USA aufgestellt ist, aber US-Präsident Donald Trump das Coronavirus lange Zeit verharmloste und sein Amtskollege Jair Bolsonaro in Brasilien es mit einer „kleinen Grippe“ verglich, schickte Kuba seine „Medizin-Brigaden“ in mehrere Länder, unter anderem nach Italien, um die Pandemie zu bekämpfen, und hat die peronistische Regierung in Argentinien inmitten einer schweren Wirtschaftskrise früh hart durchgegriffen und eine strenge Ausgangssperre verhängt. Viele Lateinamerikaner sind bereits von der Krise betroffen: Die Straßenverkäufer – ein großer Teil der Bevölkerung arbeitet im informellen Sektor – haben kein Einkommen mehr, ihr Geschäft ist eingebrochen, eine finanzielle Absicherung haben sie nicht. Ähnlich geht es vielen Hausangestellten. Nicht viel anders sieht es in Afrika aus, das schlecht gegen die Pandemie gerüstet ist. Viele Menschen leben dicht gedrängt in engen Slums. Virologen warnen vor einem Massensterben.

Das Coronavirus ist demnach alles andere als ein Gleichmacher. Im besten Fall ist es ein Kontrastmittel, das uns die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede in der Welt aufzeigt. Es verdeutlicht uns, dass nicht nur die Pandemie bekämpft werden muss, sondern die Ungleichheit. In Luxemburg, in Europa und auf der ganzen Welt.