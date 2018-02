„Ich bin für immer von den Göttern bestraft, weil sie mir das Feuer gegeben haben, das ich einfach nicht löschen kann. Und dieses Feuer bist Du.“ Diese Zeilen schrieb einst Richard Burton an Elizabeth Taylor in einem seiner zahlreichen Liebesbriefe. Burton und Taylor, die zweimal heirateten und sich zweimal wieder scheiden ließen, galten als das Hollywood-Traumpaar des 20. Jahrhunderts. „Ich möchte Dir jeden Schmerz nehmen, auch jeden körperlichen Schmerz“, schrieb einst Paul Celan an seine Geliebte Ilana Shmueli. „Meine Hände gehen über Dich – zu Dir.“ Wie so viele Briefwechsel von großen Schriftstellern ist auch dieser Liebesbrief des aus der Bukowina in der heutigen Ukraine stammenden Dichters überliefert und schließlich publiziert worden.

Celan steht damit in einer langen Tradition, die bis zu dem römischen Poeten Ovid zurückreicht. Im Mittelalter wurden sie als Minneklagen noch in Versen geschrieben, in der Romantik exzessiv. Liebesbriefe waren immer eine intime Angelegenheit, außer sie wurden bei prominenten Persönlichkeiten durch Indiskretion preisgegeben oder posthum veröffentlicht.

Einige verdienten ihr Geld damit, wenn sie als Ghostwriter fungierten. Cyrano de Bergerac lässt grüßen. Ab dem 18. Jahrhundert, in den Zeiten von Johann Wolfgang von Goethes „Leiden des jungen Werther“ gehörten Liebesbriefe zum guten Ton und wurden als Vorlagen standardisiert. Die Authentizität ging dabei flöten. Ob es die Briefe von Goethe an seine Geliebte Charlotte von Stein sind, die von Friedrich Schiller an Charlotte von Lengefeld, die von Napoleon Bonaparte an Joséphine de Beauharnais oder jene von Winston Churchill an seine Gattin Clementine – längst gibt es Rankings über die besten, schönsten und berühmtesten Liebesbekundungen. Oder jene berühmter Frauen wie der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, die der französischen Schriftstellerin George Sand oder der italienischen Schauspielerin Eleonora Duse. Auf Platz eins in den Top Ten steht dabei mehrfach ein Brief von Johnny Cash an seine Ehefrau June aus dem Jahr 1994. „Schreiben Sie mir, oder ich sterbe“ heißt eine Sammlung von Liebensbriefen berühmter Menschen, die ihre Emotionen auf Papier brachten und dabei einige Stilblüten produzierten. Und das alles, um nichts anderes als der Vergänglichkeit der Liebe Widerstand zu leisten.

Heute sind die Liebesbotschaften auf Papier eher rar und dagegen umso häufiger als SMS, Chats und Mails zu finden. Die Flüchtigkeit der digitalen Welt hat die Weltflucht romantischer Eskapisten wie Friedrich Hölderlin abgelöst. Aus der Welt der Blind Dates und Internetforen sind die Liebesbriefe aber nicht verschwunden. Die Cyranos von heute sind Online-Liebesbriefagenturen und Generatoren, die ihre Dienste anbieten. Am Valentinstag dürften sie Hochkonjunktur haben. Jedenfalls gibt es nach wie vor Liebesbotschaften – und dies sogar inflationär.

Für die Blumenhändler ist der Tag wohl der wichtigste des Jahres. Böse Zungen behaupten sogar, die Floristen hätten ihn ins Leben gerufen. Komplettpakete mit Champagner oder Hotelzimmer im Kuschelangebot – auch die Gastronomie wittert jedes Jahr am Valentinstag ein gutes Geschäft. So wundert es nicht, dass viele Menschen mittlerweile den „Tag der Liebenden“ für einen „kommerziellen Quatsch“ halten. Und Umweltschützer kritisieren, dass dabei rund 30 Millionen Rosen rund um den Globus geflogen werden. Trotzdem hat die Bedeutung des Valentinstags, so stellen Sozialwissenschaftler fest, vor allem bei jüngeren Menschen zugenommen. Wem es zu bunt wird und wer am Herzenstag gleich rot sieht, kann in Deutschland die eigens eingerichtete Notfall-Hotline anrufen. Oder nimmt, wie in München, an einer Zooführung zum Thema „Liebe und Beziehungen im Tierreich“ teil. Allerdings ist diese speziell für Singles.

Sowieso ist der 14. Februar nicht besser und nicht schlechter als jeder andere Tag im Jahr, um dem geliebten Menschen eine Freude zu bereiten. Einen Anlass dafür braucht es nicht. Und auch kein teures Geschenk. Vielen reicht ein Brief oder eine ähnliche Botschaft. Handgeschriebene Liebesbriefe scheinen aus der Zeit gefallen zu sein, erst recht jene mit Tinte auf blauem Seidenpapier, wie sie einst der Dichter Rainer Maria Rilke schrieb. Es sind Relikte aus einer vergangenen Zeit – und trotzdem erleben sie gelegentlich eine Renaissance. Zum Beispiel wurden die „Loveletters of great Men and Women“ wurde vor zehn Jahren wieder neu aufgelegt – und hat bis heute zahlreiche Nachahmer und Nachahmerinnen gefunden. Der große portugiesische Dichter hingegen kam zu folgendem Urteil: „Alle Liebesbriefe sind lächerlich. Sie wären keine Liebesbriefe, wenn sie nicht lächerlich wären.“