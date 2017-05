Der Auftritt von Emmanuel Macron nach seinem Wahlsieg am Sonntagabend erinnert an François Mitterand, als dieser sich bei seiner Amtseinführung 1981 allein auf den Weg ins Pantheon machte. Dieses Mal schritt der künftige Präsident Frankreichs allein über den Hof des Louvre und zeigte sich mit ernster, würdevoller Miene der Öffentlichkeit. Wie einst Mitterand wurde er begleitet von der „Ode an die Freude“ aus Beethovens 9. Sinfonie, der Hymne Europas. Macron steht für eine offene Gesellschaft und für den Wandel, indem er die Spaltung des Landes zu überwinden versucht, und für den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Er will die Wirtschaft seines Landes wettbewerbsfähiger machen und verkörpert die Umwälzung der politischen Landschaft in Frankreich. Er gehörte zwar einst der Sozialistischen Partei an und war Wirtschaftsminister unter François Hollande, doch verkörpert er eine Zäsur in der Fünften Republik, in der sich Sozialisten und Konservative an der Staatsspitze abwechselten. Macron positioniert sich weder rechts noch links. Er schaffte es, eine eigene Bewegung namens „En Marche!“ auf die Beine zu stellen.

Der 39-Jährige wird der jüngste Präsident Frankreichs sein, was Alfred Grosser dazu veranlasste, von einer „Revolution der Jugend“ zu sprechen. Nicht nur für den 92-jährigen Politologen und Publizisten, der am Abend nach der Stichwahl im deutschen Fernsehen in der Talkshow von „Anne Will“ unter anderem mit Premierminister Xavier Bettel diskutierte, ist der neue Staatschef eine Hoffnung, sondern auch für viele Franzosen, die ihr Schicksal nicht in die Hände von Marine Le Pen legen wollten. Die Kandidatin des rechtsextremen Front National, die sich im Wahlkampf als „Stimme des Volkes“ inszeniert hatte, zeigte in den beiden letzten Wochen vor der Stichwahl ihr wahres Gesicht. Im Fernsehduell wirkte sie aggressiv. Für die meisten Franzosen war sie zu extrem.

Der Gewählte steht für Europa und eine offene Gesellschaft – und er steht unter Druck.

Macron war für viele das geringere Übel. So erreichte er fast eine Zweidrittelmehrheit – ein Ergebnis, das seiner Präsidentschaft den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung geben könnte. Doch im ersten Wahlgang repräsentierte er nur ein Viertel der Wähler. Und der Wahlkampf geht weiter: In einem Monat – am 11. und 18. Juni – finden Parlamentswahlen statt. Macron braucht eine Mehrheit in der Nationalversammlung, um seine Reformvorhaben zu verwirklichen. Seine Bewegung muss in vier Wochen die nötigen Kandidaten aufstellen oder aus anderen Parteien gewinnen. Mit dem Abschneiden im Juni stehen und fallen die Zukunftspläne des neuen Staatschefs. Mit wem wird der neue Präsident regieren? Wer sind seine Minister? Wer stellt die Mehrheit im Parlament? Ohne eigene Mehrheit wäre er zur „Kohabitation“ gezwungen, wie zuletzt 1997 bis 2002 der Gaullist Jacques Chirac, der sich mit einem sozialistischen Premierminister arrangieren musste. Und was ist, wenn die Massen gegen die Reformpläne des sozialliberalen Politikers auf die Straßen gehen. Macron steht unter Zugzwang. Er muss liefern.

Die Präsidentschaftswahl war nicht nur für Frankreich eine Schicksalswahl, auch für Europa war sie richtungsweisend. Die Brüsseler Institutionen und alle Befürworter der Europäischen Union haben auf den „guten Europäer“ und EU-Enthusiasten Macron gesetzt. Auch bei ihnen weckte er Hoffnung. Le Pen hatte sich gegen die EU und den Euro ausgesprochen. Ihr Sieg hätte die Gemeinschaft schwer erschüttert und sie regelrecht ins Koma versetzt. Währung und Volkswirtschaften wären abgestürzt, die EU wäre im Triumphgeheul der Populisten erstarrt.

Macron könnte die EU aus ihrer Reformstarre reißen. „Ein Sieg für ein starkes geeintes Europa“, freute sich die deutsche Bundesregierung, und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker teilte per Twitter mit, er sei glücklich. Juncker setzte voll und ganz auf Macron. Er schrieb, dass er dessen Ideen befürworte. In der Tat ist von einer neuen Vision die Rede. Der künftige Präsident schlägt eine Konsultationsphase von sechs bis zehn Monaten in allen EU-Staaten vor. Diese soll einen Fahrplan hervorbringen, der in einen Fünfjahresplan für Europa münden soll. Doch vieles ist noch zu vage. Besonders in Berlin stoßen Macrons Pläne auf Skepsis, denn er will einen eigenen Haushalt für die Euro-Zone schaffen, mit einem Euro-Finanzminister, Euro-Bonds und einem Parlament für den Währungsraum. Auch hierbei muss Macron liefern. Sollte es ihm nicht gelingen, seinen Worten Taten folgen zu lassen, sieht es in fünf Jahren, wenn Marine Le Pen wieder gegen ihn antritt, schlecht aus. Für Frankreich. Für Europa.