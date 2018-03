„Was passiert, wenn Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, die verschiedene Sprachen sprechen und verschiedene Religionen praktizieren, in derselben geographischen Region und unter derselben politischen Autorität miteinander zusammenleben?“ Diese Frage stellte Arthur M. Schlesinger 1991 mit Blick auf multiethnische und multikulturelle Gesellschaften und bezeichnete sie als Grundfrage des 21. Jahrhunderts. Wenn kein gemeinsames Ziel die unterschiedlichen Kulturen verbinde, warnte der US-Historiker, würden Feindseligkeiten sie auseinandertreiben. Die soziale Kohäsion wäre in höchster Gefahr. Diesen Zusammenhalt zu gewährleisten, ist die Aufgabe der Politik.

Die Politik der Integration steckt in den Kinderschuhen. Es bleibt noch viel zu tun.

Das Zusammenleben einer großen Vielfalt von Kulturen in einer Gesellschaft sowie die Integration von Einwanderern bilden eines der wichtigsten Politikfelder. Angesichts des hohen Ausländeranteils ist es in Luxemburg „ein größeres Thema als in anderen Ländern“, sagte Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen anlässlich der Konsultationsdebatte im Parlament. So verwundert es, dass der letzte Aktionsplan zur Integration, der 2014 ausgelaufene „Plan d´Action national pluriannuel d´intégraton“ (PAN), bis heute nicht erneuert wurde. War die Integration der Regierung etwa nicht wichtig genug? Dieser Vorwurf seitens der CSV scheint überzogen zu sein, schließlich betraf eine der Fragen beim Referendum das Ausländerwahlrecht bei Nationalwahlen. Letzteres wurde abgelehnt, ausgerechnet die CSV hatte zum „Nein“ aufgerufen.

Obwohl der alte Aktionsplan in den vergangenen drei Jahren weitergeführt worden sei, wie Cahen betont, ist die Kritik berechtigt. Denn das heiße Eisen Integration lässt sich nicht einfach abkühlen, indem es zur Seite gelegt wird. Denn wie bei dem physikalischen Gesetz der Wärmelehre wird es beim Erhitzen nicht etwa kleiner, sondern dehnt sich aus. In aller Eile einen neuen Aktionsplan zu schmieden, wäre sicherlich der falsche Weg. Die Integration der Einwanderer ist zu wichtig, als dass sie übers Knie gebrochen werden kann. Sie muss Priorität genießen. Sie sei jedoch in den vergangenen Jahren eher vernachlässigt worden, moniert die Ausländerhilfsorganisation ASTI zu Recht. Was bisher fehlt, ist eine systematische Analyse des letzten Aktionsplanes. Sie ist eine Voraussetzung für einen neuen PAN.

Doch wer ist für die Integration von Einwanderern zuständig? Nur das Integrationsministerium? Sicherlich nicht. Nicht von der Hand zu weisen ist die Forderung, Immigration und Integration in einem Ressort zusammenzulegen, und nicht abwegig ist auch, sie als gemeinsame Aufgabe mehrerer Ministerien, von Gemeinden und von Zivilgesellschaft anzusehen. Wie der Hirtengott Pan in der griechischen Mythologie ist auch der PAN ein Mischwesen. Er kann nur als „konzertierte Aktion“ gelingen. Bezogen auf die Figur Peter Pan aus den Kindergeschichten von James Matthew Barrie, die nicht erwachsen werden will: Die Integrationspolitik steckt noch in den Kinderschuhen, sie muss aber endlich aus diesen heraus. Sie muss in der Schule ansetzen und über die Sprache verlaufen, findet am Arbeitsplatz ebenso wie in der Kultur und im Sport statt. Die Einsetzung von Integrationsbeauftragten in der einen oder anderen Gemeinde sowie der „Congé linguistique“, um eine Sprache zu erlernen, nicht zuletzt der „Parcours d´intégration accompagné“ (PIA) sind gute Ansätze. „Bei der Integration ist noch Luft nach oben“, weiß Serge Kollwelter von der Plattform „Ronnen Dësch“. So sollte Asylbewerbern mit guten Chancen auf ein Bleiberecht von Anfang an ein uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt werden. Wer als Flüchtling anerkannt ist, sollte möglichst schnell eine Bleibe finden. Doch die Wohnungsproblematik trifft die Flüchtlinge besonders stark. Ein Grund, weshalb viele von ihnen zu lange in den überfüllten Auffangstrukturen verharren müssen.

Nicht zuletzt müsste darüber diskutiert werden, was Integration überhaupt bedeutet. Letztere sei „keine Assimilation“, betonte Ministerin Cahen im Parlament. Nicht jeder sieht dies so wie die liberale Politikerin. Für manche ist der Schmelztiegel das Idealbild einer Einwanderergesellschaft, für andere wiederum ist es die viel gescholtene multikulturelle Gesellschaft, die das gleichberechtigte und tolerante Miteinander von Menschen verschiedener Nationalitäten ermöglicht, in ihrer Unverbindlichkeit aber an ihre Grenzen stößt. Die Integration spielt sich irgendwo dazwischen ab. Sie beginnt mit der Ankunft der Einwanderer und reicht bis hin zur politischen Partizipation. Und sie basiert auf einer Politik, die Schranken abbaut, aber auch auf Normen setzt. Eine Politik, die Chancen gibt, ohne auf ihre Werte zu verzichten.