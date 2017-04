Die Menschheit ist dabei zu verblöden! Zumindest ist dies das Fazit, das der ehemalige technische Direktor von IBM-Deutschland, Gunter Dueck, in seinem neuen Werk „Flachsinn – Ich habe Hirn, ich will hier raus“ zieht. Das Buch beschäftigt sich mit der Verrohung der Diskussionskultur im Netz und den sozialen Netzwerken und prangert vor allem eins an: Online geht es weniger um Inhalte als darum, einfach nur Aufmerksamkeit zu ergattern.

Ohne das Buch notgedrungen zu lesen, wird einem jeden Tag genau diese These vor Augen geführt. Die Menge an Stuss, der den Weg ins Netz findet, ist scheinbar unendlich: von abstrusen Verschwörungstheorien bis zu geistigem Sondermüll, der in Form von Internetkommentaren abgesondert wird.

Um Aufmerksamkeit zu erreichen, sind alle Stilmittel recht.

Zwei Tatsachen stechen dabei besonders ins Auge: Erstens dominiert im filterlosen Internet zunehmend der Hass als Grundton. Egal, ob es um den Tweet des amerikanischen Präsidenten geht oder einen Internetkommentar irgendeines Otto-Normal-Verbrauchers. Zweitens (und hier trifft Dueck den Nagel auf den Kopf) zählt scheinbar nur noch eins: Auffallen um jeden Preis. Um dies zu erreichen, sind alle Stilmittel recht und – das ist das Dramatische – bleibt der Inhalt immer öfter auf der Strecke.

Es zählt nicht mehr, ob ein Fakt, eine Nachricht wichtig oder unwichtig ist, einzig alleine das Provozieren von Reaktionen steht als heiliger Gral der Internetkultur im Mittelpunkt. Click- und Like-Baiting wird zur Quintessenz. Leider.