Wenn es um die Verfassungsreform geht, ist mit der CSV nicht zu spaßen. Die Partei fordert ein konsultatives Referendum und will eine breite gesellschaftliche Debatte. Es dürfe keine Tabus geben, so der christsoziale Parteichef Frank Engel. Die härtere Gangart seiner Partei zeigte sich bereits in der Bilanzpressekonferenz der CSV-Fraktion, als diese der Regierung Intransparenz vorwarf und die Abgeordneten zum Stimmvieh abgestempelt sah, und letzte Woche, als die Opposition aus Protest den Plenarsaal des Parlaments verließ, weil man die Affäre um die Datenbanken der Polizei nicht kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt hatte.

Noch weniger zu spaßen ist mit der parlamentarischen Opposition in Uganda, wenn es um eine Verfassungsänderung geht. Als der Präsident des afrikanischen Landes vor knapp zwei Jahren die Altersgrenze für Staatschefs kippen wollte, kippte auch die Stimmung im Parlament: Abgeordnete gingen mit Stühlen und Fäusten aufeinander los. Einer von der Regierungspartei soll angeblich eine Schusswaffe mitgebracht haben. Auch in anderen Plenarsälen der Welt verlaufen Debatten nicht immer friedlich. In der Türkei kam es schon mehrfach zu Prügeleien, bei denen es Verletzte gab. In einer Zeit, in der rhetorische Glanzleistungen und Scharmützel von Politikern eher selten sind und politische Debatten aufmerksamkeitsdefizitäre Bürger langweilen, kommt es unter Abgeordneten manchmal zu handfesten Auseinandersetzungen.

Eine politische Debatte sollte sich auf Inhalte und den verbalen Schlagabtausch beschränken.

Gelegentlich komme es zu richtigen Massenschlägereien, fand das deutsche Magazin „Katapult“ heraus und hielt die Gewalt in den Parlamenten auf einer Weltkarte fest, indem es die „bevorzugten Kampfmethoden“ markierte. Während in Lateinamerika – kein Wunder in der Heimat der Lamas – prioritär gespuckt wird, fliegen in Ost- und Südosteuropa und Russland eher die Fäuste, in Südkorea und Japan wenden Parlamentarier bisweilen Judogriffe an. Dass in der Ukraine, dem Land der boxenden Klitschko-Brüder, gerne gerauft wird, ist bekannt, weniger dagegen, dass im kosovarischen Parlament schon Eier flogen und Tränengas versprüht wurde. In Jordanien kam ein Abgeordneter mit einer Kalaschnikow zur Sitzung und ballerte im Foyer um sich. Dass es auch anders geht, bewies ausgerechnet die junge ukrainische Demokratie. Ein Abgeordneter brachte dem Premierminister Blumen an den Rednerpult, griff ihm jedoch bei der Überreichung ans Gemächt.

Die Tatsache, dass vor allem Männer sich prügeln, liegt wohl an der Unterrepräsentanz der Frauen in der Politik. Weibliche Abgeordnete sind nicht gefeit vor Ausrastern. Schließlich bewarfen und schlugen Frauen im afghanischen Parlament einander einmal mit Schuhen. Die These, dass die parlamentarischen Gewaltausbrüche mit einer ungerechten Sitzverteilung zusammenhängen oder mit dem Alter der Demokratie, gilt es noch zu beweisen. Die italienische Republik ist immerhin mehr als 70 Jahre alt. Trotzdem scheint im Land von Bud Spencer und Terence Hill statt Italienisch oftmals eher die Sprache der Fäuste in der „Camera die deputati“ vorzuherrschen. Seit die Populisten der Lega und Fünf-Sterne-Bewegung das politische Zepter schwingen, ist die Stimmlage noch aggressiver geworden. Die einen Parlamentarier pfeifen und rollen Transparente aus oder werfen mit Schokoladentalern, andere rangeln sich lieber gleich richtig. Ex-Lega-Chef Umberto Bossi kommentierte die Reden anderer gerne mit Furzgeräuschen und zeigte den Stinkefinger. Die frühere Parlamentspräsidentin Laura Boldrini nutzte einmal ihr Recht, eine Debatte sofort abzubrechen: Dieser Eingriff wird im politischen System Italiens liebevoll „ghigliottina“ genannt.

Man stelle sich den früheren Parlamentspräsidenten Mars Di Bartolomeo mit Sanduhr und Mini-Guillotine vor, um auf die Einhaltung der Redezeiten zu achten, oder seinen Nachfolger Fernand Etgen mit Revolver an die Decke ballernd, um zur Ordnung zu mahnen. Wer in der „Abstimmung mit Füßen“ aus Protest gleich den Verfall parlamentarischer Sitten sieht, verkennt die Vielfalt der gesetzgebenden Gewalt. Diese Form, seiner Meinung Ausdruck zu verleihen, ist eine mögliche Variante. Die weitaus gepflegtere ist die des gesprochenen Worts. Eine politische Debatte sollte sich auf den verbalen Schlagabtausch und auf Inhalte beschränken, auch wenn Polemik Teil der Debattenkultur ist. In dem Dossier der Datenbanken bei Polizei und Justiz handelt es sich um eine „kollektive Verantwortung“, wie der LSAP-Fraktionschef Alex Bodry betonte. Das setzt wiederum voraus, dass die Regierung Transparenz walten lässt und die Opposition inhaltlich und konstruktiv argumentiert.