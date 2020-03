Nach den Wahlen 2018 herrschte (wieder einmal) Konsens: Das Luxemburger Wahlgesetz ist nicht mehr zeitgemäß, die Einteilung in vier Wahlbezirke überholt und eine Reform mehr als notwendig. Und im Regierungsabkommen wurde festgehalten, dass in dieser Legislaturperiode „une révision globale de la loi électorale“ vorgenommen werden soll und, dass zugleich über „la possibilité d’étendre l’incompatibilité du mandat de député à d’autres mandats politiques“ nachgedacht werden soll.

Xavier Bettel hatte deshalb vor rund zwölf Monaten bei den im Parlament vertretenen Parteien nachgefragt, welche ihre Position zu den beiden Punkten seien. Diese Antworten liegen mittlerweile vor, und alle Parteien scheinen sich weitestgehend einig (natürlich gibt es kleine Nuancen), dass das Abgeordnetenmandat zukünftig nicht länger mehr mit einem Bürgermeisterposten oder einem Mandat in einem Schöffenrat kompatibel sein soll. Etwas was auch von den Jugendablegern der einzelnen Parteien vergangene Woche in einer gemeinsam eingebrachten Petition gefordert wird.

In Zeiten, wo die politischen Themen, egal auf Gemeinde oder auf der nationalen Ebene, vielschichtiger und komplizierter werden, scheint es nur eine Frage des gesunden Menschenverstandes zu sein, das Amt des Abgeordneten weiter zu professionalisieren. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass der letzte vereidigte Abgeordnete – der Escher DP-Politiker Pim Knaff – neben seiner Tätigkeit als Anwalt, in seiner Gemeinde noch Schöffe für unter anderem „Promotion économique“ und Kultur ist, dann fragt man sich, wie viele Stunden der DP-Mann täglich akribisch arbeiten muss, um überall zu liefern. So gesehen wäre ein Verbot von Doppelmandaten vielleicht auch eine Möglichkeit, einige Politiker vor der eigenen Selbstüberschätzung zu schützen.

Komplexer wird es, wenn es die Diskussion geht, aus den vier Wahlbezirken, welche im Zuge der Einführung des allgemeinen Wahlrechtes im Jahr 1919 eingeführt wurden, einen einheitlichen zu machen. Zum einen ist die Thematik relativ komplex und über die Modalitäten müsste in extenso nachgedacht und debattiert werden. Zum anderen ist klar, dass die Wähler mehrheitlich eine Reform hin zu einem einzigen nationalen Wahlbezirk wollen, wie die Wahlanalysen des Politologen Philippe Poirier zeigen, die Parteien, vor allem die eingesessenen, allerdings kein Interesse daran haben. Vor allem, weil die aktuelle Berechnungsformel den großen Parteien im Norden und im Osten Vorteile bei der Sitzvergabe verschafft.

Grüne, Linke und Piraten sprechen sich in ihrer Antwort an Bettel deutlich für das Einführen eines einzigen Bezirkes aus, die DP als einzige klar dagegen. CSV, LSAP und adr bleiben recht vage. Dabei dürfte jedem klar sein – auch den Vordenkern in den einzelnen Parteizentralen – dass die aktuelle Vorgehensweise seine Ungerechtigkeiten in sich birgt, die eigentlich aus der Welt geschafft gehören. Ob dies angesichts der vorherrschenden Uneinigkeit so schnell passiert, sei mal dahingestellt.